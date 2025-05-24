Окупанти знесуть 10 тисяч будинків у Маріуполі — які райони перші на черзі

Маріуполь. Фото: mariupolrada/Telegram

Російські окупаційні сили в Маріуполі планують знести близько 10 тисяч приватних будинків, включаючи історичні будівлі на одній із найстаріших вулиць міста — Торговій. Замість відновлення зруйнованого житла загарбники обирають шлях тотального знищення, щоб звільнити місце для нових іпотечних проєктів, призначених для громадян Росії.

За даними Маріупольської міської ради, під час російської блокади було пошкоджено понад 38 тисяч приватних будинків, з яких 6,5 тисяч зруйновано повністю. Окупаційна влада визнає, що з 47 тисяч приватних будинків у місті лише 13 тисяч залишилися неушкодженими, тоді як 10 тисяч підлягають повному зносу, а ще 13 тисяч потребують часткового відновлення.

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Росіяни самі визнають масштабні руйнування, які вони спричинили в Маріуполі під час боїв за місто навесні 2022 року, наголошує Центр протидії дезінформації.

"Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін відкрито заявив: "Маріуполь був практично стертий з лиця землі". При цьому він порівняв зруйноване місто з блокадним Ленінградом", — зазначають в організації.

Знищення історичної спадщини

Особливо цинічним є намір знести будинки на вулиці Торговій — одній із найстаріших у Маріуполі, що має значну історичну цінність. За даними Центру вивчення окупації, більшість будівель на цій вулиці планується зруйнувати, щоб звільнити місце для нових житлових комплексів.

"Замість будинків маріупольців тут планується іпотечне будівництво для росіян", — зазначається у повідомленні Маріупольської міської ради.

Лівобережний та Центральний райони Маріуполя стануть основними зонами зносу. Окупанти виправдовують свої дії значними пошкодженнями, спричиненими бойовими діями, але замість ремонту чи реконструкції обирають повне знищення.

Реакція та наслідки

Центр протидії дезінформації підкреслює, що плани окупантів є частиною ширшої стратегії русифікації тимчасово окупованих територій. Замість підтримки постраждалих жителів Маріуполя, російська окупаційна адміністрація спрямовує ресурси на проєкти, які обслуговують інтереси громадян РФ. Так званий "мер" міста Олег Моргун відкрито визнав, що значна частина будинків не підлягає відновленню, але жодних планів щодо компенсацій чи відбудови для місцевих жителів не запропоновано.

Маріупольська міська рада наголошує, що такі дії є свідомим знищенням інфраструктури та історії міста.

"Загарбники знайшли більш легкий шлях — усе зруйнувати", — зазначають у міськраді.

Як повідомлялось, у Маріуполі російська окупаційна влада проводить політику систематичного заселення помешкань українців, які не прийняли російське громадянство. Власність цих мешканців примусово відчужується, а їхні квартири та будинки передаються громадянам Росії, яких переселяють на окуповані території.

Крім того, наприкінці квітня російська окупаційна влада встановила герб РФ у центрі зруйнованого Маріуполя. Цей акт, що його окупанти назвали "подарунком" місту, викликав обурення.