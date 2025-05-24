Оккупанты снесут 10 тысяч домов в Мариуполе — какие районы первые на очереди

Мариуполь. Фото: mariupolrada/Telegram

Российские оккупационные силы в Мариуполе планируют снести около 10 тысяч частных домов, включая исторические здания на одной из старейших улиц города — Торговой. Вместо восстановления разрушенного жилья захватчики выбирают путь тотального уничтожения, чтобы освободить место для новых ипотечных проектов, предназначенных для граждан России.

По данным Мариупольского городского совета, во время российской блокады было повреждено более 38 тысяч частных домов, из которых 6,5 тысяч разрушены полностью. Оккупационные власти признают, что из 47 тысяч частных домов в городе только 13 тысяч остались неповрежденными, тогда как 10 тысяч подлежат полному сносу, а еще 13 тысяч нуждаются в частичном восстановлении.

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Россияне сами признают масштабные разрушения, которые они вызвали в Мариуполе во время боев за город весной 2022 года, отмечает Центр противодействия дезинформации.

"Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин открыто заявил: "Мариуполь был практически стерт с лица земли". При этом он сравнил разрушенный город с блокадным Ленинградом", — отмечают в организации.

Уничтожение исторического наследия

Особенно циничным является намерение снести дома на улице Торговой — одной из старейших в Мариуполе, имеющей значительную историческую ценность. По данным Центра изучения оккупации, большинство зданий на этой улице планируется разрушить, чтобы освободить место для новых жилых комплексов.

"Вместо домов мариупольцев здесь планируется ипотечное строительство для россиян", — отмечается в сообщении Мариупольского городского совета.

Левобережный и Центральный районы Мариуполя станут основными зонами сноса. Оккупанты оправдывают свои действия значительными повреждениями, вызванными боевыми действиями, но вместо ремонта или реконструкции выбирают полное уничтожение.

Реакция и последствия

Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что планы оккупантов являются частью более широкой стратегии русификации временно оккупированных территорий. Вместо поддержки пострадавших жителей Мариуполя, российская оккупационная администрация направляет ресурсы на проекты, которые обслуживают интересы граждан РФ. Так называемый "мэр" города Олег Моргун открыто признал, что значительная часть домов не подлежит восстановлению, но никаких планов по компенсациям или восстановлению для местных жителей не предложено.

Мариупольский городской совет отмечает, что такие действия являются сознательным уничтожением инфраструктуры и истории города.

"Захватчики нашли более легкий путь — все разрушить", — отмечают в горсовете.

Как сообщалось, в Мариуполе российская оккупационная власть проводит политику систематического заселения помещений украинцев, которые не приняли российское гражданство. Собственность этих жителей принудительно отчуждается, а их квартиры и дома передаются гражданам России, которых переселяют на оккупированные территории.

Кроме того, в конце апреля российские оккупационные власти установили герб РФ в центре разрушенного Мариуполя. Этот акт, который оккупанты назвали "подарком" городу, вызвал возмущение.