Россияне чуть не разбились на самолете во Вьетнам

Россияне чуть не разбились на самолете во Вьетнам

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 23:11
Проблемы с авиаперевозками в России - самолет из Москвы не может вылететь во Вьетнам
Самолет в аэропорту Шереметьево. Фото: росСМИ

Российские граждане столкнулись с очередными проблемами на пассажирских авиалиниях. Они дважды не смогли вылететь из российского аэропорта Шереметьево, что в Москве, якобы из-за технической неисправности самолета.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Проблемы с самолетом в Москве

Российская гражданская авиация все чаще сталкивается с серьезными техническими проблемами.

Так, самолет, который должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в столицу Вьетнама Ханой, не смог отправиться по маршруту.

После взлета в 17:40 (по плану это должно было произойти до 17:00) самолет около часа кружил над Москвой, после чего пилот объявил о технической неисправности.

Самолет вынужден был приземлиться в Шереметьево.

Две неудачные попытки взлететь

Через два часа, после того, как закончились ремонтные работы, самолет снова отправился на взлетную полосу.

Но на этот раз даже взлететь не удалось — снова появились какие-то технические проблемы.

Пассажиры рассказали, что после второй попытки их не выпустили из самолета, оставив на борту на время очередных технических работ.

Напомним, мы ранее писали о том, что пассажиры из российского аэропорта Сочи не смогли вылететь в Ереван, многие потеряли билеты на концерт Дженифер Лопес.

Добавим, мы сообщали о том, что самолет с российскими туристами упал на воду посреди океана.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
