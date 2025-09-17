Проблемы с авиаперевозками в России - самолет из Москвы не может вылететь во Вьетнам

Самолет в аэропорту Шереметьево. Фото: росСМИ

Российские граждане столкнулись с очередными проблемами на пассажирских авиалиниях. Они дважды не смогли вылететь из российского аэропорта Шереметьево, что в Москве, якобы из-за технической неисправности самолета.

Об этом сообщили российские медиа.

Проблемы с самолетом в Москве

Российская гражданская авиация все чаще сталкивается с серьезными техническими проблемами.

Так, самолет, который должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в столицу Вьетнама Ханой, не смог отправиться по маршруту.

После взлета в 17:40 (по плану это должно было произойти до 17:00) самолет около часа кружил над Москвой, после чего пилот объявил о технической неисправности.

Самолет вынужден был приземлиться в Шереметьево.

Две неудачные попытки взлететь

Через два часа, после того, как закончились ремонтные работы, самолет снова отправился на взлетную полосу.

Но на этот раз даже взлететь не удалось — снова появились какие-то технические проблемы.

Пассажиры рассказали, что после второй попытки их не выпустили из самолета, оставив на борту на время очередных технических работ.

