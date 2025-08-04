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З Росії літаки не літають уже й у Вірменію — причина

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 21:08
З Росіі скасували рейси у Вірменію - причина
Пасажири в аеропорту Сочі. Фото: росЗМІ

Пасажири з російського аеропорту Сочі не змогли вилетіти до Єревана, багато хто втратив квитки на концерт Дженіфер Лопес. Керівництво традиційно звинувачує у всьому Україну.

Про це повідомили російські медіа.

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Не летять навіть до Єревана

Російська пасажирська авіація продовжує стикатися із проблемами на міжнародних напрямках.

В останній час росіяни не можуть полетіти не тільки до Європи, а і у країни, які вважаються дружніми для Російської Федерації.

Так, авіакомпанія Red Wings скасувала рейс із Сочи до столиці Вірменії Єревана.

Квитки на концерт "згоріли", готелі — за власний кошт

Пасажирам рейсу довелося провести в аеропорту понад 10 годин.

Їх кілька разів пускали на борт літака, після чого виганяли назад в аеропорт. Врешті-решт рейс взагалі скасували, і пасажирам довелося знімати номери в готелях за власний кошт.

Крім того, багато пасажирів цього рейсу втратили квитки на концерт Дженіфер Лопес, на який вони і планували полетіти до Єревана.

Керівництво аеропорту традиційно звинуватило у проблемах Україну — мовляв, літак не зміг вилетіти через атаку українських безпілотників. Хоча обмеження тривали довгий час і після завершення атаки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у липні росіяни не змогли вилетіти на популярний турецький курорт.

Додамо, ми повідомляли про те, що фінська авіакомпанія відмовилася везти пасажирів із паспортами РФ.

аеропорти Вірменія росіяни Дженніфер Лопес Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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