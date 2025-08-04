З Росії літаки не літають уже й у Вірменію — причина
Пасажири з російського аеропорту Сочі не змогли вилетіти до Єревана, багато хто втратив квитки на концерт Дженіфер Лопес. Керівництво традиційно звинувачує у всьому Україну.
Про це повідомили російські медіа.
Не летять навіть до Єревана
Російська пасажирська авіація продовжує стикатися із проблемами на міжнародних напрямках.
В останній час росіяни не можуть полетіти не тільки до Європи, а і у країни, які вважаються дружніми для Російської Федерації.
Так, авіакомпанія Red Wings скасувала рейс із Сочи до столиці Вірменії Єревана.
Квитки на концерт "згоріли", готелі — за власний кошт
Пасажирам рейсу довелося провести в аеропорту понад 10 годин.
Їх кілька разів пускали на борт літака, після чого виганяли назад в аеропорт. Врешті-решт рейс взагалі скасували, і пасажирам довелося знімати номери в готелях за власний кошт.
Крім того, багато пасажирів цього рейсу втратили квитки на концерт Дженіфер Лопес, на який вони і планували полетіти до Єревана.
Керівництво аеропорту традиційно звинуватило у проблемах Україну — мовляв, літак не зміг вилетіти через атаку українських безпілотників. Хоча обмеження тривали довгий час і після завершення атаки.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у липні росіяни не змогли вилетіти на популярний турецький курорт.
Додамо, ми повідомляли про те, що фінська авіакомпанія відмовилася везти пасажирів із паспортами РФ.
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