Пасажири в аеропорту Сочі. Фото: росЗМІ

Пасажири з російського аеропорту Сочі не змогли вилетіти до Єревана, багато хто втратив квитки на концерт Дженіфер Лопес. Керівництво традиційно звинувачує у всьому Україну.

Про це повідомили російські медіа.

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Не летять навіть до Єревана

Російська пасажирська авіація продовжує стикатися із проблемами на міжнародних напрямках.

В останній час росіяни не можуть полетіти не тільки до Європи, а і у країни, які вважаються дружніми для Російської Федерації.

Так, авіакомпанія Red Wings скасувала рейс із Сочи до столиці Вірменії Єревана.

Квитки на концерт "згоріли", готелі — за власний кошт

Пасажирам рейсу довелося провести в аеропорту понад 10 годин.

Їх кілька разів пускали на борт літака, після чого виганяли назад в аеропорт. Врешті-решт рейс взагалі скасували, і пасажирам довелося знімати номери в готелях за власний кошт.

Крім того, багато пасажирів цього рейсу втратили квитки на концерт Дженіфер Лопес, на який вони і планували полетіти до Єревана.

Керівництво аеропорту традиційно звинуватило у проблемах Україну — мовляв, літак не зміг вилетіти через атаку українських безпілотників. Хоча обмеження тривали довгий час і після завершення атаки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у липні росіяни не змогли вилетіти на популярний турецький курорт.

Додамо, ми повідомляли про те, що фінська авіакомпанія відмовилася везти пасажирів із паспортами РФ.