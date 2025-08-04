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Из России самолеты не летают уже и в Армению — причина

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 21:08
Из России отменили рейсы в Армению - причина
Пассажиры в аэропорту Сочи. Фото: росСМИ

Пассажиры из российского аэропорта Сочи не смогли вылететь в Ереван, многие потеряли билеты на концерт Дженнифер Лопес. Руководство традиционно обвиняет во всем Украину.

Об этом сообщили российские медиа.

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Не летят даже в Ереван

Российская пассажирская авиация продолжает сталкиваться с проблемами на международных направлениях.

В последнее время россияне не могут улететь не только в Европу, но и в страны, которые считаются дружественными для Российской Федерации.

Так, авиакомпания Red Wings отменила рейс из Сочи в столицу Армении Ереван.

Билеты на концерт "сгорели", гостиницы — за свой счет

Пассажирам рейса пришлось провести в аэропорту более 10 часов.

Их несколько раз пускали на борт самолета, после чего выгоняли обратно в аэропорт. В конце концов рейс вообще отменили, и пассажирам пришлось снимать номера в гостиницах за свой счет.

Кроме того, многие пассажиры этого рейса потеряли билеты на концерт Дженифер Лопес, на который они и планировали полететь в Ереван.

Руководство аэропорта традиционно обвинило в проблемах Украину — мол, самолет не смог вылететь из-за атаки украинских беспилотников. Хотя ограничения продолжались долгое время и после завершения атаки.

Напомним, мы ранее писали о том, что в июле россияне не смогли вылететь на популярный турецкий курорт.

Добавим, мы сообщали о том, что финская авиакомпания отказалась везти пассажиров с паспортами РФ.

аэропорты Армения россияне Дженнифер Лопес Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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