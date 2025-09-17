Проблеми з авіаперевезеннями в Росії - літак з Москви не може вилетіти у В'єтнам

Літак у аеропорту Шереметьєво. Фото: росЗМІ

Російські громадяни зіткнулися із черговими проблемами на пасажирських авіалініях. Вони двічі не змогли вилетіти з російського аеропорту Шереметьєво, що у Москві, нібито через технічну несправність літака.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Проблеми із літаком у Москві

Російська цивільна авіація усе частіше стикається із серйозними технічними проблемами.

Так, літак, який мав вилетіти із московського аеропорту Шереметьєво до столиці В’єтнаму Ханоя, не зміг вирушити за маршрутом.

Після злету о 17:40 (за планом це мало статися до 17:00) літак близько години кружляв над Москвою, після чого пілот оголосив про технічну несправність.

Літак змушений був приземлитися у Шереметьєвому.

Дві невдалі спроби злетіти

Через дві години після того, як закінчилися ремонтні роботи, літак знову відправився на злітну смугу.

Але цього разу навіть злетіти не вдалося — знову з’явилися якісь технічні проблеми.

Пасажири розповіли, що після другої спроби їх не випустили з літака, залишивши на борту на час чергових технічних робіт.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що пасажири з російського аеропорту Сочі не змогли вилетіти до Єревана, багато хто втратив квитки на концерт Дженіфер Лопес.

Додамо, ми повідомляли про те, що літак з російськими туристами упав на воду посеред океану.