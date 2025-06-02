Россияне называют своих роботов-пылесосов именами — статистика

Робот-пылесос. Фото: Pexels

Россияне все чаще относятся к бытовой технике как к членам семьи. Как свидетельствуют опросы, 83% владельцев роботов-пылесосов в России дали им имена.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Зачем россияне дают имена бытовой технике

Чаще всего это делают для развлечения — об этом заявили 52% опрошенных. Еще 24% объяснили, что так легче заинтересовать детей и сделать уборку веселее. Вдохновляются люди преимущественно мультфильмами, кличками домашних любимцев и именами знакомых.

Интересно, что в 75% случаев работам предоставляют мужские имена. Самые популярные - Жорик, Гоша, Валера, Нафаня и Кузя.

Более половины участников опроса (61%) признали, что иногда даже разговаривают со своими гаджетами для уборки, а 44% считают, что у пылесоса есть характер.

Тенденция не ограничивается только роботами-пылесосами. У 68% респондентов имеют именованную технику и среди других приборов - в том числе автомобили, стиральные машины и посудомойки.

Аналитики отмечают, что пользователи все больше воспринимают "умную" технику не как просто инструмент, а как полноценного партнера в быту.

Напомним, в Санкт-Петербурге курсант убил женщину, потому что заподозрил ее в шпионаже.

Тем временем священники РПЦ благословляют военных на штурмы. Они считают, что отправка людей на "мясные" штурмы это дорога к "лучшей жизни".