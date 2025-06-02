Россияне называют своих роботов-пылесосов именами — статистика

Россияне "дружат" с роботами — зачем они дают имена пылесосам
Россияне все чаще относятся к бытовой технике как к членам семьи. Как свидетельствуют опросы, 83% владельцев роботов-пылесосов в России дали им имена.
Об этом сообщают росСМИ.
Зачем россияне дают имена бытовой технике
Чаще всего это делают для развлечения — об этом заявили 52% опрошенных. Еще 24% объяснили, что так легче заинтересовать детей и сделать уборку веселее. Вдохновляются люди преимущественно мультфильмами, кличками домашних любимцев и именами знакомых.
Интересно, что в 75% случаев работам предоставляют мужские имена. Самые популярные - Жорик, Гоша, Валера, Нафаня и Кузя.
Более половины участников опроса (61%) признали, что иногда даже разговаривают со своими гаджетами для уборки, а 44% считают, что у пылесоса есть характер.
Тенденция не ограничивается только роботами-пылесосами. У 68% респондентов имеют именованную технику и среди других приборов - в том числе автомобили, стиральные машины и посудомойки.
Аналитики отмечают, что пользователи все больше воспринимают "умную" технику не как просто инструмент, а как полноценного партнера в быту.
Напомним, в Санкт-Петербурге курсант убил женщину, потому что заподозрил ее в шпионаже.
Тем временем священники РПЦ благословляют военных на штурмы. Они считают, что отправка людей на "мясные" штурмы это дорога к "лучшей жизни".
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