Росіяни називають своїх роботів-пилососів іменами — статистика

Робот-пилосос. Фото: Pexels

Росіяни дедалі частіше ставляться до побутової техніки як до членів родини. Як свідчать опитування, 83% власників роботів-пилососів у Росії дали їм імена.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Найчастіше це роблять для розваги — про це заявили 52% опитаних. Ще 24% пояснили, що так легше зацікавити дітей і зробити прибирання веселішим. Надихаються люди переважно мультфільмами, кличками домашніх улюбленців та іменами знайомих.

Цікаво, що у 75% випадків роботам надають чоловічі імена. Найпопулярніші — Жорик, Гоша, Валера, Нафаня та Кузя.

Понад половину учасників опитування (61%) визнали, що іноді навіть розмовляють зі своїми гаджетами для прибирання, а 44% вважають, що у пилососа є характер.

Тенденція не обмежується лише роботами-пилососами. У 68% респондентів мають іменовану техніку й серед інших приладів — зокрема автомобілі, пральні машини й посудомийки.

Аналітики зазначають, що користувачі все більше сприймають "розумну" техніку не як просто інструмент, а як повноцінного партнера в побуті.

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