Главная Хроники Россиян, которых кинули застройщики, обещали посадить за протест

Россиян, которых кинули застройщики, обещали посадить за протест

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 23:11
В России могут посадить протестующих против застройщиков - причина
Один из плакатов, которые разозлили власти в Адыгее. Фото: росСМИ

Российские власти, которые закрывали глаза на нечестных застройщиков, решили наброситься на их жертв. Людей, которые вышли на одиночные акции протеста против застройщика в российской республике Адыгея, задержали и угрожали им тюрьмой.

Об этом сообщили российские медиа.

Протест против нечестного российского застройщика

В российской республике Адыгея, что на Северном Кавказе, граждане, которых обманул застройщик, вышли на акцию протеста.

Люди, которые вложились в строительство еще в 2017-2019 годах, остались ни с чем, что и выгнало их на уличный пикет.

"Застройщик обанкротился, а дома стоят без окон, и никто не достраивает", — заявляли пикетчики.

Власть воюет не с мошенниками, а с их жертвами

Власть же отреагировала на эти пикеты, которые были одиночными (в частности, между каждым протестующим было не менее 50 метров, как требуют российские законы) и не требовали согласования с чиновниками, в классическом путинском стиле.

Всех трех протестующих задержали, также у одного из граждан угрожали забрать машину, потому что в ней лежали транспаранты.

"Угрожали задержанием на 8 лет, прессовали, пугали", — рассказали о пребывании в полиции обманутые застройщиком граждане.

Впрочем, после шести часов в отделении их все же отпустили, причем даже не составили протоколы.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Санкт-Петербурге российского поэта арестовали за стихотворение.

Добавим, мы сообщали о том, что на Кубани (Краснодарский край РФ) задержали мужчину за украинские песни.

россияне протесты застройщики Россия силовики
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
