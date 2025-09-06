В России могут посадить протестующих против застройщиков - причина

Россиян, которых кинули застройщики, обещали посадить за протест
Российские власти, которые закрывали глаза на нечестных застройщиков, решили наброситься на их жертв. Людей, которые вышли на одиночные акции протеста против застройщика в российской республике Адыгея, задержали и угрожали им тюрьмой.
Протест против нечестного российского застройщика
В российской республике Адыгея, что на Северном Кавказе, граждане, которых обманул застройщик, вышли на акцию протеста.
Люди, которые вложились в строительство еще в 2017-2019 годах, остались ни с чем, что и выгнало их на уличный пикет.
"Застройщик обанкротился, а дома стоят без окон, и никто не достраивает", — заявляли пикетчики.
Власть воюет не с мошенниками, а с их жертвами
Власть же отреагировала на эти пикеты, которые были одиночными (в частности, между каждым протестующим было не менее 50 метров, как требуют российские законы) и не требовали согласования с чиновниками, в классическом путинском стиле.
Всех трех протестующих задержали, также у одного из граждан угрожали забрать машину, потому что в ней лежали транспаранты.
"Угрожали задержанием на 8 лет, прессовали, пугали", — рассказали о пребывании в полиции обманутые застройщиком граждане.
Впрочем, после шести часов в отделении их все же отпустили, причем даже не составили протоколы.
