Головна Хроніки Росіян, яких кинули забудовники, обіцяли посадити за протест

Росіян, яких кинули забудовники, обіцяли посадити за протест

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 23:11
В Росіі можуть посадити протестувальників проти забудовників - причина
Один із плакатів, які розізлили владу в Адигеї. Фото: росЗМІ

Російська влада, яка закривала очі на нечесних забудовників, вирішила накинутися на їхніх жертв. Людей, які вийшли на одиночні акції протесту проти забудовника у російській республіці Адигея, затримали і погрожували їм в’язницею.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Протест проти нечесного російського забудовника

У російській республіці Адигея, що на Північному Кавказі, громадяни, який обдурив забудовник, вийшли на акцію протесту.

Люди, які вклалися у будівництво ще в 2017-2019 роках, залишилися ні з чим, що і вигнало їх на вуличний пікет.

"Забудовник збанкрутував, а будинки стоять без вікон, і ніхто не добудовує", — заявляли пікетувальники.

Влада воює не з шахраями, а із їхніми жертвами

Влада ж відреагувала на ці пікети, які були одиночними (зокрема, між кожним протестувальником було не менше 50 метрів, як вимагають російські закони) і не вимагали узгодження з чиновниками, у класичному путінському стилі.

Усіх трьох протестувальників затримали, також у одного із громадян погрожували забрати автівку, бо у ній лежали транспаранти.

"Погрожували затриманням на 8 років, пресували, лякали", — розповіли про перебування у поліції обмануті забудовником громадяни.

Втім, після шести годин у відділку їх все ж відпустили, причому навіть не склали протоколи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Санкт-Петербурзі російського поета заарештували за вірш.

Додамо, ми повідомляли про те, що на Кубані (Краснодарський край РФ) затримали чоловіка за українські пісні.

росіяни протести забудовники Росія силовики
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
