Рогозин угрожает участникам КВН отправкой на фронт из-за шутки

Участники КВН. Фото: кадр из видео

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин возмутился юмористическим номером команды от Клуба веселых и находчивых, который вышел в эфире российского телеканала во время четвертьфинала Высшей лиги. Он назвал КВН "скучным дерьмом" и пообещал шутников научить "юмору" на передовой.

Об этом сообщают росСМИ.

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В сценке один из участников в шутку отказался лететь в космос из-за того, что завел отношения, на что другой ответил: "Космос на телку не меняют". Потом добавили, что эта фраза якобы была в докторской диссертации Рогозина.

"- Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.

- Парень, ты чего, космос на телку не меняют!

- Это кто сказал?

- Это было в докторской Рогозина".

Эта шутка вызвала агрессивную реакцию самого Рогозина, который в своем Telegram-канале написал, что уже узнал, к какому военкомату приписаны участники номера.

Он пообещал "научить их юмору" на фронте и отправить вместе с ударными дронами "Князь Вандал Новгородский" на передовую. Кроме того, Рогозин заявил, что хочет найти автора текста сценки, которого он оскорбительно назвал.

"К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Ребят этих ждем у себя, всему научим, в том числе и чувству юмора. Да и противник у нас "с огоньком", как говорится. Поэтому вместо унылого говна, в которое превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНки — ударные дроны "Князь Вандал Новгородский", довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала", — написал Рогозин.

Побесился и передумал

Впоследствии Дмитрий Рогозин, очевидно, прекратил истерику и написал новый пост, где заявил, что не станет мобилизовать комиков, потому что им не хватает ума.

"Хочу успокоить представителей либеральной общественности, адвоката Огуревича, блогеров-заместителей и прочих возбужденных уклонистов: эти два шутника из КВН нас никак не интересуют по причине их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет", — написал экс-глава Роскосмоса.

Напомним, недавно в России поставили театральное представление о так называемой "СВО" и боевых действиях в Курской области.

Тем временем в России не прекращаются репрессии против своих же граждан, которые выражают неугодное Кремлю мнение о войне. Так, недавно суд принял решение посадить россиянку, которая назвала россиян оккупантами.