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Головна Хроніки В Москві поставили спектакль про війну на Курщині — деталі

В Москві поставили спектакль про війну на Курщині — деталі

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Дата публікації: 25 червня 2025 06:43
Культура СВО в Росії - у московському театрі поставили спектакль про війну
Учасники спектаклю "Завтра". Фото: росЗМІ
Ключові моменти Спектакль про "СВО" в Курській області Нагороди за "патріотичний" спектакль

У театральній майстерні при Російському університеті дружби народів поставили спектакль про "спеціальну військову операцію". Темою п’єси "Завтра" є війна, яка прийшла на територію Росії, в Курську область.

Про це повідомляють російські медіа.

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Спектакль про "СВО" в Курській області

В Росії створили спектакль про російсько-українську війну.

Особливістю цього цілком пропагандистського дійства є те, що темою спектакля є війна на території Російської Федерації.

У п’єсі "Завтра" йдеться про події у Курській області, частину якої деякий час контролювали Сили оборони України.

Нагороди за "патріотичний" спектакль

Спектакль поставила театральна майстерня "Представление" при Російському університеті дружби народів.

У цьому університеті традиційно навчаються іноземні студенти, за допомогою яких російська влада намагається поширювати ідею "русского мира" по усьому світу.

Режисерці спектакля Надії Нестеровій після прем’єри вручили кілька російських недержавнггих нагород "за патріотизм".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Санкт-Петербурзі Александрінський театр скасував покази вистави "Сірано де Бержерак" за французькою п'єсою 19 століття, через "дискредитацію" армії Росії.

Додамо, ми повідомляли про те, що у США поставили спектакль про Володимира Путіна.

росіяни театр пропаганда війна Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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