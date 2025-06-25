Учасники спектаклю "Завтра". Фото: росЗМІ

У театральній майстерні при Російському університеті дружби народів поставили спектакль про "спеціальну військову операцію". Темою п’єси "Завтра" є війна, яка прийшла на територію Росії, в Курську область.

Про це повідомляють російські медіа.

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В Росії створили спектакль про російсько-українську війну.

Особливістю цього цілком пропагандистського дійства є те, що темою спектакля є війна на території Російської Федерації.

У п’єсі "Завтра" йдеться про події у Курській області, частину якої деякий час контролювали Сили оборони України.

Нагороди за "патріотичний" спектакль

Спектакль поставила театральна майстерня "Представление" при Російському університеті дружби народів.

У цьому університеті традиційно навчаються іноземні студенти, за допомогою яких російська влада намагається поширювати ідею "русского мира" по усьому світу.

Режисерці спектакля Надії Нестеровій після прем’єри вручили кілька російських недержавнггих нагород "за патріотизм".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Санкт-Петербурзі Александрінський театр скасував покази вистави "Сірано де Бержерак" за французькою п'єсою 19 століття, через "дискредитацію" армії Росії.

Додамо, ми повідомляли про те, що у США поставили спектакль про Володимира Путіна.