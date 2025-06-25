В Москве поставили спектакль о войне на Курщине — детали
В театральной мастерской при Российском университете дружбы народов поставили спектакль о "специальной военной операции". Темой пьесы "Завтра" является война, которая пришла на территорию России, в Курскую область.
Об этом сообщают российские медиа.
Спектакль о "СВО" в Курской области
В России создали спектакль о российско-украинской войне.
Особенностью этого вполне пропагандистского действа является то, что темой спектакля является война на территории Российской Федерации.
В пьесе "Завтра" речь идет о событиях в Курской области, часть которой некоторое время контролировали Силы обороны Украины.
Награды за "патриотический" спектакль
Спектакль поставила театральная мастерская "Представление" при Российском университете дружбы народов.
В этом университете традиционно учатся иностранные студенты, с помощью которых российские власти пытаются распространять идею "русского мира" по всему миру.
Режиссеру спектакля Надежде Нестеровой после премьеры вручили несколько российских негосударственных наград "за патриотизм".
Напомним, мы ранее писали о том, что в Санкт-Петербурге Александринский театр отменил показы спектакля "Сирано де Бержерак" по французской пьесе 19 века, из-за "дискредитации" армии России.
Добавим, мы сообщали о том, что в США поставили спектакль о Владимире Путине.
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