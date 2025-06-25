Участники спектакля "Завтра". Фото: росСМИ

В театральной мастерской при Российском университете дружбы народов поставили спектакль о "специальной военной операции". Темой пьесы "Завтра" является война, которая пришла на территорию России, в Курскую область.

Об этом сообщают российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Спектакль о "СВО" в Курской области

В России создали спектакль о российско-украинской войне.

Особенностью этого вполне пропагандистского действа является то, что темой спектакля является война на территории Российской Федерации.

В пьесе "Завтра" речь идет о событиях в Курской области, часть которой некоторое время контролировали Силы обороны Украины.

Награды за "патриотический" спектакль

Спектакль поставила театральная мастерская "Представление" при Российском университете дружбы народов.

В этом университете традиционно учатся иностранные студенты, с помощью которых российские власти пытаются распространять идею "русского мира" по всему миру.

Режиссеру спектакля Надежде Нестеровой после премьеры вручили несколько российских негосударственных наград "за патриотизм".

Напомним, мы ранее писали о том, что в Санкт-Петербурге Александринский театр отменил показы спектакля "Сирано де Бержерак" по французской пьесе 19 века, из-за "дискредитации" армии России.

Добавим, мы сообщали о том, что в США поставили спектакль о Владимире Путине.