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Головна Хроніки Рогозіна зачепив жарт на КВК — учасникам загрожує мобілізація

Рогозіна зачепив жарт на КВК — учасникам загрожує мобілізація

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Дата публікації: 25 червня 2025 14:59
Рогозін погрожує учасникам КВК відправкою на фронт через жарт
Учасники КВК. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Рогозін образився та впав в істерику через жарт про нього Побісився і передумав

Колишній очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін обурився гумористичним номером команди від Клубу веселих й кмітливих, який вийшов в ефірі російського телеканалу під час чвертьфіналу Вищої ліги. Він назвав КВК "нудним лайном" та пообіцяв жартівників навчити "гумору" на передовій.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Рогозін образився та впав в істерику через жарт про нього 

У сценці один з учасників жартома відмовився летіти в космос через те, що завів стосунки, на що інший відповів: "Космос на тьолку не міняють". Потім додали, що ця фраза начебто була в докторській дисертації Рогозіна.

"— Командир, я залишаюся, у меня тут дівчина з'явилася.
— Хлопче, ти чого, космос на тьолку не міняють!
— Це хто сказав?
— Це було в докторській Рогозіна".

Цей жарт викликав агресивну реакцію самого Рогозіна, який у своєму Telegram-каналі написав, що вже дізнався, до якого військкомату приписані учасники номера.

Він пообіцяв "навчити їх гумору" на фронті та відправити разом із ударними дронами "Князь Вандал Новгородський" на передову. Крім того, Рогозін заявив, що хоче знайти автора тексту сценки, якого він образливо назвав.

"До якого військкомату приписані ці два гумористи, мені вже повідомили. Зараз встановлюємо те безталанне чмо, яке їм такі тексти пише. Хлопців цих чекаємо в себе, всього навчимо, зокрема й почуття гумору. Та й противник у нас "з вогником", як то кажуть. Тож замість похмурого гівна, на яке перетворився КВК, ми їм дамо справжні КВНки — ударні дрони "Князь Вандал Новгородський", довеземо до переднього краю і побажаємо бойової удачі. А коли повернуться, разом посміємося над їхнім невдалим, несмішним і вульгарним жартом в ефірі Першого каналу", — написав Рогозін. 

Побісився і передумав

Згодом Дмитро Рогозін, вочевидь, припинив істерику і написав новий пост, де заявив, що не стане мобілізовувати коміків, бо їм бракує розуму. 

"Хочу заспокоїти представників ліберальної громадськості, адвоката Огуревича, блогерів-заступників та інших збуджених ухилянтів: ці два жартівники з КВК нас ніяк не цікавлять унаслідок їхньої інтелектуальної незрілості. Для дурних жартів вони, можливо, годяться, для захисту Батьківщини — ні", — написав ексголова Роскосмосу.

Нагадаємо, нещодавно в Росії поставили театральну виставу про так звану "СВО" та бойові дії в Курській області.  

Тим часом в Росії не припиняються репресії проти своїх же громадян, які висловлюють неугодну Кремлю думку про війну. Так, нещодавно суд прийняв рішення ув'язнити росіянку, яка назвала росіян окупантами.

скандал репресії війна Росія жарти Дмитро Рогозін
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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