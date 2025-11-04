Замбийцы поздравляют страну-террористку с праздником. Фото: кадр из видео

Сегодня, 4 ноября, Россия с размахом отмечает День народного единства — праздник, который призван напомнить, что народы "великой державы" едины, как никогда. В Кремле традиционно говорят, что главная идея этого дня — "единство всех народов России", а на практике это очередной парад с самоварами, военными песнями и фальшивыми улыбками для телекамер.

Видеокадрами празднований и поздравлений поделились росСМИ.

России пожелали побед жители нескольких стран

Впрочем, в этом году Москва решила не ограничиваться собственными пространствами - поздравить "единство" России согласились представители государств, которые либо открыто, либо завуалированно поддерживают ее войну против Украины. И каждый сделал это в своем неповторимом стиле.

В Замбии, например, читали стихи — очевидно, на тему "дружбы народов". В Палестине вдохновенно пели "Катюшу", ту самую, которую обожают кремлевские пропагандисты и любят включать на каждом мероприятии о "великой победе".

Бойцы в Палестине поют "Катюшу". Фото: кадр из видео

В Тунисе даже скандировали "за победу", правда, так и осталось непонятным, за чью именно.

Египет, в духе политической осторожности, решил не усложнять — просто растянул флаг РФ. Вьетнам пожелал России "мира, счастья и успеха", что, учитывая обстоятельства, прозвучало как доброжелательная, но горькая ирония. На Мальте празднование устроили с самоварами, чаем и бубликами.

Празднование Дня единства в Мальте. Фото: кадр из видео

В Китае звучали русские песни, а на Кипре особенно отличились — растянули гигантский баннер "Я люблю Россию" и провозгласили, что "народов много, но родина одна".

Баннер в Мальте. Фото: кадр из видео

Российский дом, курирующий культурные мероприятия за рубежом, торжественно отчитался о "теплой атмосфере", чтобы показать миру "единство" - то самое, что держится на страхе, лжи и песнях прошлого века.

Напомним, несмотря на упорные попытки Кремля "объединить" все народы - в столице нередко происходят жестокие драки с участием мигрантов.

Между тем российские чиновники все сильнее контролируют население. Россиянам уже запрещают выходить даже на мирные митинги.