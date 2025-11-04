Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники РФ отметила "единство" с бубликами на Мальте и песнями в Китае

РФ отметила "единство" с бубликами на Мальте и песнями в Китае

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 23:14
обновлено: 11:16
День народного единства России — где в мире поздравляли страну-террористку стихами и песнями
Замбийцы поздравляют страну-террористку с праздником. Фото: кадр из видео

Сегодня, 4 ноября, Россия с размахом отмечает День народного единства — праздник, который призван напомнить, что народы "великой державы" едины, как никогда. В Кремле традиционно говорят, что главная идея этого дня — "единство всех народов России", а на практике это очередной парад с самоварами, военными песнями и фальшивыми улыбками для телекамер.

Видеокадрами празднований и поздравлений поделились росСМИ.

Реклама
Читайте также:

России пожелали побед жители нескольких стран

Впрочем, в этом году Москва решила не ограничиваться собственными пространствами - поздравить "единство" России согласились представители государств, которые либо открыто, либо завуалированно поддерживают ее войну против Украины. И каждый сделал это в своем неповторимом стиле.

В Замбии, например, читали стихи — очевидно, на тему "дружбы народов". В Палестине вдохновенно пели "Катюшу", ту самую, которую обожают кремлевские пропагандисты и любят включать на каждом мероприятии о "великой победе".

null
Бойцы в Палестине поют "Катюшу". Фото: кадр из видео

В Тунисе даже скандировали "за победу", правда, так и осталось непонятным, за чью именно.

Египет, в духе политической осторожности, решил не усложнять — просто растянул флаг РФ. Вьетнам пожелал России "мира, счастья и успеха", что, учитывая обстоятельства, прозвучало как доброжелательная, но горькая ирония. На Мальте празднование устроили с самоварами, чаем и бубликами.

null
Празднование Дня единства в Мальте. Фото: кадр из видео

В Китае звучали русские песни, а на Кипре особенно отличились — растянули гигантский баннер "Я люблю Россию" и провозгласили, что "народов много, но родина одна".

null
Баннер в Мальте. Фото: кадр из видео

Российский дом, курирующий культурные мероприятия за рубежом, торжественно отчитался о "теплой атмосфере", чтобы показать миру "единство" - то самое, что держится на страхе, лжи и песнях прошлого века.

Напомним, несмотря на упорные попытки Кремля "объединить" все народы - в столице нередко происходят жестокие драки с участием мигрантов.

Между тем российские чиновники все сильнее контролируют население. Россиянам уже запрещают выходить даже на мирные митинги.

Китай Египет Африка Мальта пропаганда Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации