Головна Хроніки РФ відзначила "єдність" з бубликами на Мальті та піснями у Китаї

РФ відзначила "єдність" з бубликами на Мальті та піснями у Китаї

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 23:14
Оновлено: 11:16
День народної єдності Росії — де у світі вітали країну-терористку віршами та піснями
Замбійці вітають країну-терористку зі святом. Фото: кадр з відео

Сьогодні, 4 листопада, Росія з розмахом відзначає День народної єдності — свято, яке покликане нагадати, що народи "великої держави" єдині, як ніколи. У Кремлі традиційно кажуть, що головна ідея цього дня — "єдність усіх народів Росії", а на практиці це черговий парад із самоварами, військовими піснями та фальшивими усмішками для телекамер.

Відеокадрами святкувань та вітань поділилися росЗМІ. 

Читайте також:

Росії побажали перемог мешканці кількох країн

Втім, цього року Москва вирішила не обмежуватися власними просторами — привітати "єдність" Росії зголосилися представники держав, які або відкрито, або завуальовано підтримують її війну проти України. І кожен зробив це у своєму неповторному стилі.

У Замбії, наприклад, читали вірші — очевидно, на тему "дружби народів". У Палестині натхненно співали "Катюшу", ту саму, яку обожнюють кремлівські пропагандисти й люблять включати на кожному заході про "велику перемогу".

null
Бійці в Палестині співають "Катюшу". Фото: кадр з відео

У Тунісі навіть скандували "за победу", щоправда, так і залишилось незрозумілим, за чию саме.

Єгипет, у дусі політичної обережності, вирішив не ускладнювати — просто розтягнув прапор РФ. В’єтнам побажав Росії "миру, щастя і успіху", що, з огляду на обставини, прозвучало як доброзичлива, але гірка іронія. На Мальті святкування влаштували із самоварами, чаєм і бубликами.

null
Святкування Дня єдності у Мальті. Фото: кадр з відео

У Китаї лунали російські пісні, а на Кіпрі особливо відзначилися — розтягнули гігантський банер "Я люблю Россию" і проголосили, що "народів багато, але батьківщина одна". 

null
Баннер у Мальті. Фото: кадр з відео

Російський дім, який курує культурні заходи за кордоном, урочисто відзвітував про "теплу атмосферу", щоб показати світові "єдність" — ту саму, що тримається на страху, брехні та піснях минулого століття.

Нагадаємо, попри завзяті намагання Кремля "об'єднати" усі народи — у  столиці нерідко стаються жорстокі бійки за участі мігрантів

Тим часом російські чиновники дедалі дужче контролюють населення. Росіянам уже забороняють виходити навіть на мирні мітинги

Китай Єгипет Африка Мальта пропаганда Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
