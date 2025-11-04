Замбійці вітають країну-терористку зі святом. Фото: кадр з відео

Сьогодні, 4 листопада, Росія з розмахом відзначає День народної єдності — свято, яке покликане нагадати, що народи "великої держави" єдині, як ніколи. У Кремлі традиційно кажуть, що головна ідея цього дня — "єдність усіх народів Росії", а на практиці це черговий парад із самоварами, військовими піснями та фальшивими усмішками для телекамер.

Відеокадрами святкувань та вітань поділилися росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Росії побажали перемог мешканці кількох країн

Втім, цього року Москва вирішила не обмежуватися власними просторами — привітати "єдність" Росії зголосилися представники держав, які або відкрито, або завуальовано підтримують її війну проти України. І кожен зробив це у своєму неповторному стилі.

У Замбії, наприклад, читали вірші — очевидно, на тему "дружби народів". У Палестині натхненно співали "Катюшу", ту саму, яку обожнюють кремлівські пропагандисти й люблять включати на кожному заході про "велику перемогу".

Бійці в Палестині співають "Катюшу". Фото: кадр з відео

У Тунісі навіть скандували "за победу", щоправда, так і залишилось незрозумілим, за чию саме.

Єгипет, у дусі політичної обережності, вирішив не ускладнювати — просто розтягнув прапор РФ. В’єтнам побажав Росії "миру, щастя і успіху", що, з огляду на обставини, прозвучало як доброзичлива, але гірка іронія. На Мальті святкування влаштували із самоварами, чаєм і бубликами.

Святкування Дня єдності у Мальті. Фото: кадр з відео

У Китаї лунали російські пісні, а на Кіпрі особливо відзначилися — розтягнули гігантський банер "Я люблю Россию" і проголосили, що "народів багато, але батьківщина одна".

Баннер у Мальті. Фото: кадр з відео

Російський дім, який курує культурні заходи за кордоном, урочисто відзвітував про "теплу атмосферу", щоб показати світові "єдність" — ту саму, що тримається на страху, брехні та піснях минулого століття.

Нагадаємо, попри завзяті намагання Кремля "об'єднати" усі народи — у столиці нерідко стаються жорстокі бійки за участі мігрантів.

Тим часом російські чиновники дедалі дужче контролюють населення. Росіянам уже забороняють виходити навіть на мирні мітинги.