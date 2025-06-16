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Главная Хроники Путин придумал "бессмертие России" — детали

Путин придумал "бессмертие России" — детали

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Дата публикации 16 июня 2025 00:25
Путин встретился с оккупантами - Путин рассказал героям СВО о бессмертии России
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
Ключові моменти Путин наслушался Проханова Смысл России — в войнах и смертях

Российский президент Владимир Путин признался, что смысл существования России — в том, чтобы вести бесконечные войны и убивать людей. Именно таким образом, по мнению Путина, Россия получит бессмертие.

Об этом сообщили российские медиа.

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Путин наслушался Проханова

На День России тамошний диктатор Владимир Путин встретился с участниками "специальной военной операции" (так Кремль требует от россиян называть развязанную им самим полномасштабную войну против Украины).

Во время этой встречи Путин заявил, что смысл существования России в неком "бессмертии".

Эту идею, отметил российский президент, он вынес из разговора с шовинистическим писателем-имперцем Александром Прохановым.

Смысл России — в войнах и смертях

Путин заявил, что смысл Дня России — в том, чтобы вести захватнические войны против соседей, в том, чтобы уничтожать чужие города и собственных военнослужащих.

Якобы именно таким образом и никак иначе Россия получит бессмертие.

"Смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны и нашего государства, нашей Родины — России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые закладываете вы и ваши боевые товарищи", — так пафосно обозвал российский диктатор смысл существования своей страны и ее граждан, участвующих в войне.

Напомним, мы ранее писали о том, что у Путина заявили о "распаде США в ближайшее время".

Добавим, мы сообщали о том, что сам Владимир Путин на днях начал борьбу с западными мессенджерами.

владимир путин смерть россияне війна Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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