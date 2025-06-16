Путин встретился с оккупантами - Путин рассказал героям СВО о бессмертии России

Путин придумал "бессмертие России" — детали
Российский президент Владимир Путин признался, что смысл существования России — в том, чтобы вести бесконечные войны и убивать людей. Именно таким образом, по мнению Путина, Россия получит бессмертие.
Об этом сообщили российские медиа.
Путин наслушался Проханова
На День России тамошний диктатор Владимир Путин встретился с участниками "специальной военной операции" (так Кремль требует от россиян называть развязанную им самим полномасштабную войну против Украины).
Во время этой встречи Путин заявил, что смысл существования России в неком "бессмертии".
Эту идею, отметил российский президент, он вынес из разговора с шовинистическим писателем-имперцем Александром Прохановым.
Смысл России — в войнах и смертях
Путин заявил, что смысл Дня России — в том, чтобы вести захватнические войны против соседей, в том, чтобы уничтожать чужие города и собственных военнослужащих.
Якобы именно таким образом и никак иначе Россия получит бессмертие.
"Смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны и нашего государства, нашей Родины — России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые закладываете вы и ваши боевые товарищи", — так пафосно обозвал российский диктатор смысл существования своей страны и ее граждан, участвующих в войне.
Напомним, мы ранее писали о том, что у Путина заявили о "распаде США в ближайшее время".
Добавим, мы сообщали о том, что сам Владимир Путин на днях начал борьбу с западными мессенджерами.
Читайте Новини.LIVE!