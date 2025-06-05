Путін бореться із західними ресурсами - президент РФ заборонив іноземні месенджери

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: сайт уряду Республіки Бурятія

В Російській Федерації продовжують виживати західні медіаструктури. Так, Володимир Путін наказав перевести надання усіх державних та фінансових послуг на новий локальний месенджер, якого ще не існує і невідомо коли він буде створений.

Про це повідомляють російські медіа.

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Путін проти месенджерів

Президент Росії Володимир Путін зайнявся боротьбою із західними ресурсами.

Так, кремлівський диктатор вирішив вижити з Росії іноземні месенджери.

Замінити їх поки що нічим, але Путіна це не зупиняє, до того ж російські чиновники вже наобіцяли господарю Кремля, як-то кажуть, золоті гори.

Що за новий держпроєкт вигадали в Росії

Так, очільник Мінцифри Російської Федерації Максут Шадаєв заявив на зустрічі членів федерального уряду РФ Володимира Путіна про новий проєкт державного месенджера Max.

Цей проєкт, як пояснив Шадаєв, розробляють на базі порталу VK.

Володимир Путін, почувши про новий державний проєкт, одразу віддав наказ надавати всебічну підтримку новому "патріотичному" месенджеру, на який мають перевести процес надання усіх державних та фінансових послуг.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Путін нарешті поговорив із новим Папою Римським про війну в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що Путін також поговорив з Трампом після успішної атаки СБУ на російські аеродроми стратегічної авіації.