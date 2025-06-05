Путин борется с западными ресурсами - президент РФ запретил иностранные мессенджеры

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: сайт правительства Республики Бурятия

В Российской Федерации продолжают выживать западные медиаструктуры. Так, Владимир Путин приказал перевести предоставление всех государственных и финансовых услуг на новый локальный мессенджер, которого еще не существует и неизвестно когда он будет создан.

Об этом сообщают российские медиа.

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Путин против мессенджеров

Президент России Владимир Путин занялся борьбой с западными ресурсами.

Так, кремлевский диктатор решил выжить из России иностранные мессенджеры.

Заменить их пока что нечем, но Путина это не останавливает, к тому же российские чиновники уже наобещали хозяину Кремля, как говорится, золотые горы.

Что за новый госпроект придумали в России

Так, глава Минцифры Российской Федерации Максут Шадаев заявил на встрече членов федерального правительства РФ Владимира Путина о новом проекте государственного мессенджера Max.

Этот проект, как пояснил Шадаев, разрабатывается на базе портала VK.

Владимир Путин, услышав о новом государственном проекте, тут же отдал приказ оказывать всестороннюю поддержку новому "патриотическому" мессенджеру, на который должны перевести процесс предоставления всех государственных и финансовых услуг.

Напомним, мы ранее писали о том, что Путин наконец поговорил с новым Папой Римским о войне в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что Путин также поговорил с Трампом после успешной атаки СБУ на российские аэродромы стратегической авиации.