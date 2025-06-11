Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Голова комісії Ради Федерації Росії з інформаційної політики та представник правлячої партії "Єдина Росія" Олексій Пушков заявив про можливість розпаду США. За його словами, причиною є внутрішні конфлікти в країні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Заяви про розпад США

"У той час, як у Брюсселі мріють про розпад Росії, якого не буде, головним кандидатом на розпад стануть США: країна не витримає тих потужних розколів, які струшують американське суспільство", — сказав Пушков.

На його думку, внутрішня конфліктність у США лише наростає. Він вказав на ситуацію в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, де нібито "триває громадянська війна, розв'язана демократами".

Російський чиновник прямо звинуватив американську владу в причетності до організації погромів.

"У Каліфорнії панують хаос і некерованість. Погромники закидають поліцейські машини цеглою, піддони з якою хтось дбайливо розставив по всьому Лос-Анджелесу, як і під час бунтів у 2020-му. Скрізь майорять мексиканські прапори, що стали символом бунту нелегальних мігрантів, яких Трамп має намір вислати з країни", — зазначив Пушков.

На його думку, це нібито "свідчить про швидкий кінець США, як єдиної країни".

Відомо, що Пушков — спадковий радянський і російський дипломат, який народився в Китаї. Також він обіймає посаду голови делегації Федеральних зборів у ПАРЄ та є автором поправок до Конституції, які дозволили Путіну стати "довічним президентом".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відправив до Лос-Анджелеса військових Нацгвардії для розгону протестів.

Також нещодавно американський поліцейський вистрілив в журналістку з Австралії, яка висвітлювала тему протестів у США.