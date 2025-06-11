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Главная Хроники У Путина заявили о "распаде США" в скором времени — детали

У Путина заявили о "распаде США" в скором времени — детали

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Дата публикации 11 июня 2025 19:25
У Путина считают, что США вскоре "распадутся"
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Заявления о распаде США

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и представитель правящей партии "Единая Россия" Алексей Пушков заявил о возможности распада США. По его словам, причиной являются внутренние конфликты в стране.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Заявления о распаде США

"В то время, как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад станут США: страна не выдержит тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество", — сказал Пушков.

По его мнению, внутренняя конфликтность в США только нарастает. Он указал на ситуацию в Лос-Анджелесе, Калифорния, где якобы "продолжается гражданская война, развязанная демократами".

Российский чиновник прямо обвинил американские власти в причастности к организации погромов.

"В Калифорнии царят хаос и неуправляемость. Погромщики забрасывают полицейские машины кирпичами, поддоны с которыми кто-то заботливо расставил по всему Лос-Анджелесу, как и во время бунтов в 2020-м. Везде развеваются мексиканские флаги, ставшие символом бунта нелегальных мигрантов, которых Трамп намерен выслать из страны", — отметил Пушков.

По его мнению, это якобы "свидетельствует о скором конце США, как единой страны".

Известно, что Пушков - потомственный советский и российский дипломат, который родился в Китае. Также он занимает должность главы делегации Федерального собрания в ПАСЕ и является автором поправок в Конституцию, которые позволили Путину стать "пожизненным президентом".

Напомним, президент США Дональд Трамп отправил в Лос-Анджелес военных Нацгвардии для разгона протестов.

Также недавно американский полицейский выстрелил в журналистку из Австралии, которая освещала тему протестов в США.

США владимир путин Дональд Трамп протесты Россия
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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