Путін зустрівся із окупантами - Путін розповів героям СВО про безсмертя Росії

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський президент Володимир Путін зізнався, що сенс існування Росії — у тому, щоб вести безкінечні війни і убивати людей. Саме таким чином, на думку Путіна, Росія отримає безсмертя.

Про це повідомили російські медіа.

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На День Росії тамтешній диктатор Володимир Путін зустрівся із учасниками "спеціальної військової операції" (так Кремль вимагає від росіян називати розв’язану ним самим повномасштабну війну проти України).

Під час цієї зустрічі Путін заявив, що смисл існування Росії у якомусь "безсмерті".

Цю ідею, зазначив російський президент, він виніс із розмови із шовіністичним письменником-імперцем Олександром Прохановим.

Сенс Росії — у війнах і смертях

Путін заявив, що сенс Дня Росії — у тому, щоб вести загарбницькі війни проти сусідів, у тому, щоб знищувати чужі міста і власних військовослужбовців.

Нібито саме таким чином і ніяк інакше Росія отримає безсмертя.

"Сенс сьогоднішнього дня в безсмерті російського народу, всіх народів нашої багатонаціональної країни та нашої держави, нашої Батьківщини — Росії. А шлях до цього безсмертя лежить через перемоги, які закладаєте ви та ваші бойові товариші", — так пафосно обізвав російський диктатор сенс існування своєї країни та її громадян, які беруть участь у війні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Путіна заявили про "розпад США найближчим часом".

Додамо, ми повідомляли про те, що сам Володимир Путін днями почав боротьбу із західними месенджерами.