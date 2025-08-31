Российский психолог заявила, что война в Украине связана с лабудой

Игрушка Лабубу. Фото: popmart.com

Российские православные радикалы ополчились против игрушки Лабубу. Даже "специальную военную операцию" привязали к ней, заявив, что война в Украине будет продолжаться, пока россияне покупают Лабубу.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Лабубу против Христа

В России православные радикалы пошли войной на Лабубу, которая стала одной из самых популярных игрушек 2025 года.

Так, журналистка/психолог Анастасия Бородина, которая ведет блог о православии, раскритиковала тех, кто покупает Лабубу, особенно акцентировав на том, что это делается во время "специальной военной операции".

"Лабубу — это образ монстра, так, как икона - образ Христа!" — заявила россиянка.

Лабубу и война

Она также отметила, что сама война в Украине связана с Лабубу.

Россияне должны прекратить покупать эту игрушку, иначе война не закончится, уверена Бородина.

"Мы платим большие деньги за Лабубу. Но у нас сейчас идет война. И нам нужно всем проснуться и перестать культивировать монстра", — подчеркнула россиянка.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое Лабубу и откуда эта игрушка взялась.

Добавим, мы сообщали о том, как выросла капитализация компании, которая выпускает Лабубу.