Российский психолог заявила, что война в Украине связана с лабудой

Психолог из РФ обвинила в войне в Украине Лабубу
Российские православные радикалы ополчились против игрушки Лабубу. Даже "специальную военную операцию" привязали к ней, заявив, что война в Украине будет продолжаться, пока россияне покупают Лабубу.
Об этом сообщили российские медиа.
Лабубу против Христа
В России православные радикалы пошли войной на Лабубу, которая стала одной из самых популярных игрушек 2025 года.
Так, журналистка/психолог Анастасия Бородина, которая ведет блог о православии, раскритиковала тех, кто покупает Лабубу, особенно акцентировав на том, что это делается во время "специальной военной операции".
"Лабубу — это образ монстра, так, как икона - образ Христа!" — заявила россиянка.
Лабубу и война
Она также отметила, что сама война в Украине связана с Лабубу.
Россияне должны прекратить покупать эту игрушку, иначе война не закончится, уверена Бородина.
"Мы платим большие деньги за Лабубу. Но у нас сейчас идет война. И нам нужно всем проснуться и перестать культивировать монстра", — подчеркнула россиянка.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое Лабубу и откуда эта игрушка взялась.
Добавим, мы сообщали о том, как выросла капитализация компании, которая выпускает Лабубу.
Читайте Новини.LIVE!