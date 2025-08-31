Відео
Головна Хроніки Психолог із РФ звинуватила у війні в Україні Лабубу

Психолог із РФ звинуватила у війні в Україні Лабубу

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 03:15
Російська психологиня заявила, що війна в Україні пов'язана з лабубу
Іграшка Лабубу. Фото: popmart.com

Російські православні радикали ополчилися проти іграшки Лабубу. Навіть "спеціальну військову операцію" прив’язали до неї, заявивши, що війна в Україні триватиме, поки росіяни купують Лабубу.

Про це повідомили російські медіа.

Лабубу проти Христа

В Росії православні радикали пішли війною на Лабубу, яка стала однією із найпопулярніших іграшок 2025 року.

Так, журналістка / психологиня Анастасія Бородіна, яка веде блог про православ’я, розкритикувала тих, хто купує Лабубу, особливо акцентувавши на тому, що це робиться під час "спеціальної військової операції".

"Лабубу — це образ монстра, так, як ікона — образ Христа!" — заявила росіянка.

Лабубу і війна

Вона також наголосила, що сама війна в Україні пов’язана із Лабубу.

Росіяни мають припинити купувати цю іграшку, інакше війна не закінчиться, упевнена Бородіна.

"Ми платимо великі гроші за Лабубу. Але в нас зараз триває війна. І нам потрібно всім прокинутися і перестати культивувати монстра", — підкреслила росіянка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке Лабубу і звідки ця іграшка взялася.

Додамо, ми повідомляли про те, як виросла капіталізація компанії, яка випускає Лабубу.

росіяни війна в Україні війна Росія православні
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
