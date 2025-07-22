Лабубу підкорили світ — як ринкова капіталізація її виробника Pop Mart досягла рекорду

Іграшка Лабубу. Фото: popmart.com

Китайська компанія Pop Mart International Group, яка випускає колекційні іграшки, у липні 2025 року встановила ринковий рекорд. Її капіталізація сягнула 44,2 мільярда доларів, що більше, ніж у таких гігантів, як Hasbro, Mattel і Sanrio разом узятих.

Як повідомляє CompaniesMarketCap, цей стрибок пов’язаний насамперед із вірусною популярністю персонажа Лабубу (Labubu) — маленької фантастичної істоти з хижою усмішкою, що стала улюбленцем не лише дітей, а й дорослих.

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Ринкова вартість Pop Mart обігнала Mattel і Hasbro

Pop Mart за короткий час випередив своїх давніх конкурентів:

Hasbro, який володіє брендами My Little Pony та Transformers;

Mattel, що створив легендарну Barbie;

Sanrio, авторів всесвітньо відомої Hello Kitty.

Капіталізація Pop Mart зросла не на відсотки — а у рази. За словами експертів, такого динамічного прориву індустрія іграшок не бачила десятиліттями.

"Це унікальний випадок, коли локальний герой із нестандартним дизайном став глобальною сенсацією. Ми спостерігаємо культурний феномен нового покоління споживачів", — зазначає аналітик Джошуа Смит.

Ринкова вартість Pop Mart. Графіка: CompaniesMarketCap

Продажі Лабубу зросли на тисячі відсотків

Попит на Лабубу б’є всі історичні рекорди. За даними аналітичної компанії M Science, лише в червні 2025 року продажі цієї іграшки в США зросли на 5000% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. І це не межа.

Феномен Лабубу пояснюється декількома факторами:

оригінальний, легко впізнаваний дизайн;

добре продумана маркетингова стратегія;

ефект "сліпого пакування" — коли покупець не знає, яка саме іграшка трапиться;

стрімке поширення серед інфлюенсерів та модників.

Ці фігурки тепер не просто іграшки, а частина молодіжної естетики — аксесуари до образів, колекційні предмети, а подекуди навіть інвестиції.

Іграшки Лабубу стали хітом не завдяки дітям

На відміну від класичних ляльок чи машинок, Лабубу більше приваблює дорослу аудиторію. Колекціонери, інтернет-зірки, блогери, стилісти — саме вони зробили Pop Mart справжнім глобальним брендом.

Найрідкісніші фігурки перепродаються на онлайн-аукціонах утридорога. На ринках Азії і США ціна на обмежені випуски зростає на 300-500% від первинної вартості.

Зараз Pop Mart активно відкриває флагманські магазини у світових столицях — від Токіо до Парижа. Черги за новими випусками часом тягнуться на кілька кварталів.

"Сліпі коробки" викликали шквал критики

Один із найконтроверсійніших елементів стратегії Pop Mart — blind box або "сліпа коробка". Покупець купує іграшку в закритому пакуванні, не знаючи, що саме йому випаде. Такий підхід стимулює повторні покупки, адже клієнти намагаються зібрати повну колекцію.

Однак саме ця стратегія викликала хвилю критики. Компанію звинувачують у заохоченні:

азартної поведінки;

компульсивного шопінгу;

емоційної залежності у підлітків.

У відповідь Pop Mart пообіцяв запровадити маркування, що вказує на вміст коробки, а також обмеження на масові покупки для неповнолітніх у деяких країнах.

Лабубу викликав сплеск підробок і втручання влади

Популярність Labubu виявила ще одну сторону успіху — бум контрафактної продукції. У Китаї такі іграшки масово підробляють і продають під назвою Лафуфу.

У червні 2025 року китайська влада вилучила понад 46 000 фальшивих іграшок, які планували реалізувати на внутрішньому ринку та експортувати за кордон. Це стало сигналом, що чорний ринок активізувався, і контролювати цю сферу стає дедалі складніше.

Попри це, Pop Mart залишається прибутковою компанією з чіткою стратегією боротьби з підробками — юридичні позови, міжнародне патентування та кампанії з інформування покупців.

Партнерства з Coca-Cola і One Piece дали додатковий імпульс

Ще один фактор зростання — вдало підібрані брендові колаборації. У 2024-2025 роках Pop Mart об’єднався з такими гігантами:

Coca-Cola, запустивши обмежену серію червоно-білих Лабубу;

One Piece, інтегрувавши стилістику аніме у нову лінійку іграшок.

Такі партнерства не лише розширили аудиторію, а й закріпили Лабубу як культурне явище, що живе на межі між іграшкою, фешн-атрибутом і мистецтвом.

Що чекає на Pop Mart і Лабубу у 2026 році

Аналітики прогнозують, що 2026 рік стане ще успішнішим для Pop Mart. Очікується:

вихід на нові ринки в Європі;

запуск NFT-колекцій із прив’язкою до фізичних фігурок;

колаборації з модними брендами та гейм-індустрією.

Якщо компанія втримає темп і зможе грамотно реагувати на виклики — зокрема, боротьбу з підробками та регуляторний тиск через "сліпі коробки" — її капіталізація може перевищити 60 млрд доларів уже до кінця 2026 року.

Як повідомлялось, українці також масово долучилися до феномену Лабубу, про що свідчить величезна кількість згадок та відгуків у соцмережах. Цей несподіваний сплеск популярності дивує, адже самі іграшки не є новинкою, проте саме у 2025 році вони стали предметом обговорення буквально всюди.

Також ми розповідали, що кожен має свого Лабубу — він може бути кумедним чи серйозним, сміливим чи сором'язливим. І знак Зодіаку підкаже, який саме ваш.