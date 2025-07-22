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Главная Инвестиции Обогнал Barbie и Hello Kitty — какой бренд захватил рынок игрушек

Обогнал Barbie и Hello Kitty — какой бренд захватил рынок игрушек

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 11:19
Лабубу покорили мир — как рыночная капитализация ее производителя Pop Mart достигла рекорда
Игрушка Лабубу. Фото: popmart.com

Китайская компания Pop Mart International Group, которая выпускает коллекционные игрушки, в июле 2025 года установила рыночный рекорд. Ее капитализация достигла 44,2 миллиарда долларов, что больше, чем у таких гигантов, как Hasbro, Mattel и Sanrio вместе взятых.

Как сообщает CompaniesMarketCap, этот скачок связан прежде всего с вирусной популярностью персонажа Лабубу (Labubu) — маленького фантастического существа с хищной улыбкой, ставшего любимцем не только детей, но и взрослых.

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Рыночная стоимость Pop Mart обогнала Mattel и Hasbro

Pop Mart за короткое время опередил своих давних конкурентов:

  • Hasbro, который владеет брендами My Little Pony и Transformers;
  • Mattel, создавший легендарную Barbie;
  • Sanrio, авторов всемирно известной Hello Kitty.

Капитализация Pop Mart выросла не на проценты — а в разы. По словам экспертов, такого динамичного прорыва индустрия игрушек не видела десятилетиями.

"Это уникальный случай, когда локальный герой с нестандартным дизайном стал глобальной сенсацией. Мы наблюдаем культурный феномен нового поколения потребителей", — отмечает аналитик Джошуа Смит.

 

Обогнал Barbie и Hello Kitty — какой бренд захватил рынок игрушек - фото 1
Рыночная стоимость Pop Mart. Графика: CompaniesMarketCap

 

Продажи Лабубу выросли на тысячи процентов

Спрос на Лабубу бьет все исторические рекорды. По данным аналитической компании M Science, только в июне 2025 года продажи этой игрушки в США выросли на 5000% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. И это не предел.

Феномен Лабубу объясняется несколькими факторами:

  • оригинальный, легко узнаваемый дизайн;
  • хорошо продуманная маркетинговая стратегия;
  • эффект "слепой упаковки" — когда покупатель не знает, какая именно игрушка попадется;
  • стремительное распространение среди инфлюенсеров и модников.

Эти фигурки теперь не просто игрушки, а часть молодежной эстетики — аксессуары к образам, коллекционные предметы, а иногда даже инвестиции.

Игрушки Лабубу стали хитом не благодаря детям

В отличие от классических кукол или машинок, Лабубу больше привлекает взрослую аудиторию. Коллекционеры, интернет-звезды, блогеры, стилисты — именно они сделали Pop Mart настоящим глобальным брендом.

Самые редкие фигурки перепродаются на онлайн-аукционах втридорога. На рынках Азии и США цена на ограниченные выпуски растет на 300-500% от первоначальной стоимости.

Сейчас Pop Mart активно открывает флагманские магазины в мировых столицах — от Токио до Парижа. Очереди за новыми выпусками порой тянутся на несколько кварталов.

"Слепые коробки" вызвали шквал критики

Один из самых контроверсионных элементов стратегии Pop Mart — blind box или "слепая коробка". Покупатель покупает игрушку в закрытой упаковке, не зная, что именно ему выпадет. Такой подход стимулирует повторные покупки, ведь клиенты пытаются собрать полную коллекцию.

Однако именно эта стратегия вызвала волну критики. Компанию обвиняют в поощрении:

  • азартного поведения;
  • компульсивного шопинга;
  • эмоциональной зависимости у подростков.

В ответ Pop Mart пообещал ввести маркировку, указывающую на содержимое коробки, а также ограничения на массовые покупки для несовершеннолетних в некоторых странах.

Лабубу вызвал всплеск подделок и вмешательство властей

Популярность Labubu обнаружила еще одну сторону успеха — бум контрафактной продукции. В Китае такие игрушки массово подделывают и продают под названием Лафуфу.

В июне 2025 года китайские власти изъяли более 46 000 фальшивых игрушек, которые планировали реализовать на внутреннем рынке и экспортировать за границу. Это стало сигналом, что черный рынок активизировался, и контролировать эту сферу становится все сложнее.

Несмотря на это, Pop Mart остается прибыльной компанией с четкой стратегией борьбы с подделками — юридические иски, международное патентование и кампании по информированию покупателей.

Партнерства с Coca-Cola и One Piece дали дополнительный импульс

Еще один фактор роста — удачно подобранные брендовые коллаборации. В 2024-2025 годах Pop Mart объединился с такими гигантами:

  • Coca-Cola, запустив ограниченную серию красно-белых Лабубу;
  • One Piece, интегрировав стилистику аниме в новую линейку игрушек.

Такие партнерства не только расширили аудиторию, но и закрепили Лабубу как культурное явление, живущее на грани между игрушкой, фэшн-атрибутом и искусством.

Что ждет Pop Mart и Лабубу в 2026 году

Аналитики прогнозируют, что 2026 год станет еще более успешным для Pop Mart. Ожидается:

  • выход на новые рынки в Европе;
  • запуск NFT-коллекций с привязкой к физическим фигуркам;
  • коллаборации с модными брендами и гейм-индустрией.

Если компания удержит темп и сможет грамотно реагировать на вызовы — в частности, борьбу с подделками и регуляторное давление из-за "слепых коробок" — ее капитализация может превысить 60 млрд долларов уже к концу 2026 года.

Как сообщалось, украинцы также массово присоединились к феномену Лабубу, о чем свидетельствует огромное количество упоминаний и отзывов в соцсетях. Этот неожиданный всплеск популярности удивляет, ведь сами игрушки не являются новинкой, однако именно в 2025 году они стали предметом обсуждения буквально везде.

Также мы рассказывали, что каждый имеет своего Лабубу — он может быть забавным или серьезным, смелым или застенчивым. И знак Зодиака подскажет, какой именно ваш.

Китай дети инвестиции деньги тренды
Борис Жмур - Редактор
Автор:
Борис Жмур
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