Главная Хроники Пропагандистка РФ призналась, что у нее смертельная болезнь

Пропагандистка РФ призналась, что у нее смертельная болезнь

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 18:53
Маргарита Симоньян впервые призналась, что больна раком
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что проходит лечение от рака. Она впервые публично призналась о своей болезни.

Об этом пропагандистка написала в своем Telegram.

Читайте также:

У Маргариты Симоньян обнаружили рак

"С радостью написала бы, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран (Тигран Кеосян муж Маргариты Симоньян. — Ред.) по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака", — призналась пропагандистка.

Также Симоньян добавила, что скоро покажется в парике, и заявила, что попросит у подписчиков помощь в выборе новой прически.

"Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", — написала она.

Скриншот поста Маргариты Симоньян

Напомним, 8 сентября The Moscow Times сообщило, что у Маргариты Симоньян "обнаружили тяжелую болезнь".

Также мы писали, что звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова назвала мужа пропагандистки Симоньян "быдлом". Кроме того, актриса сказала, что он деспотичен и бездарен.

болезнь рак пропаганда Маргарита Симоньян Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
