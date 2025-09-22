Маргарита Симоньян впервые призналась, что больна раком

Пропагандистка РФ призналась, что у нее смертельная болезнь
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что проходит лечение от рака. Она впервые публично призналась о своей болезни.
Об этом пропагандистка написала в своем Telegram.
У Маргариты Симоньян обнаружили рак
"С радостью написала бы, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран (Тигран Кеосян муж Маргариты Симоньян. — Ред.) по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака", — призналась пропагандистка.
Также Симоньян добавила, что скоро покажется в парике, и заявила, что попросит у подписчиков помощь в выборе новой прически.
"Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", — написала она.
Напомним, 8 сентября The Moscow Times сообщило, что у Маргариты Симоньян "обнаружили тяжелую болезнь".
Также мы писали, что звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова назвала мужа пропагандистки Симоньян "быдлом". Кроме того, актриса сказала, что он деспотичен и бездарен.
