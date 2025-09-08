У российской пропагандистки Маргариты Симоньян обнаружили тяжелую болезнь

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что у нее обнаружили тяжелую болезнь. Сообщается, что врачи диагностировали ей онкологию.

Об этом пишет The Moscow Times в понедельник, 8 сентября.

Реклама

Читайте также:

Болезнь у Симоньян

"Я решила, что обязана прийти в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция", — говорила Симоньян в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" 7 сентября.

В то же время она не назвала свой диагноз, но указала на участок в грудной области под орденом княгини Ольги III степени "за сохранение традиционных ценностей", который она носила на себе в студии.

По информации СМИ, у Симоньян обнаружили онкологическое заболевание.

Сейчас решается вопрос о ее продолжении работы или вариант увольнения.

Напомним, в январе муж Симоньян Тигран Кеосян, который также является пропагандистом, пережил клиническую смерть. Сейчас он находится в коме.

А в прошлом году Служба безопасности Украины объявила подозрение Симоньян, которая призывала убивать детей и агитировала за продолжение ударов по гражданской инфраструктуре.