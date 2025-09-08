У російської пропагандистки Маргарити Симоньян виявили тяжку хворобу

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що у неї виявили тяжку хворобу. Повідомляється, що лікарі діагностували їй онкологію.

Про це пише The Moscow Times у понеділок, 8 вересня.

Хвороба в Симоньян

"Я вирішила, що зобовʼязана прийти в ефір і сказати правду, тому що завжди краще самим говорити правду, ніж давати аудиторії живитися чутками. За цей тиждень у мене діагностували страшну важку хворобу. У мене завтра операція", — говорила Симоньян в ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" 7 вересня.

Водночас вона не назвала свій діагноз, але вказала на ділянку в грудній області під орденом княгині Ольги III ступеня "за збереження традиційних цінностей", який вона мала на собі в студії.

За інформацією ЗМІ, у Симоньян виявили онкологічне захворювання.

Наразі вирішується питання про її продовження роботи або варіант звільнення.

Нагадаємо, у січні чоловік Симоньян Тігран Кеосян, який також є пропагандистом, пережив клінічну смерть. Наразі він перебуває в комі.

А минулого року Служба безпеки України оголосила підозру Симоньян, яка закликала вбивати дітей та агітувала за продовження ударів по цивільній інфраструктурі.