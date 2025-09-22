Відео
Головна Хроніки Пропагандистка РФ вперше зізналася, що має смертельну хворобу

Пропагандистка РФ вперше зізналася, що має смертельну хворобу

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 18:53
Маргарита Симоньян вперше зізналася, що хвора на рак
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що проходить лікування від раку. Вона вперше публічно зізналась про свою хворобу.

Про це пропагандистка написала у своєму Telegram. 

Читайте також:

У Маргарити Симоньян виявили рак

"З радістю написала б, що у мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тигран (Тигран Кеосян чоловік Маргарити Симоньян. — Ред.), як і раніше, у комі, а я проходжу лікування від раку", — зізналася пропагандистка.

Також Симоньян додала, що скоро покажеться у перуці, і заявила, що попросить у підписників допомогу у виборі нової зачіски.

"Скоро побачите мене в перуках. Будемо разом вибирати, яка більше підходить", — написала вона. 

null
Скриншот допису Маргарити Симоньян

Нагадаємо, 8 вересня The Moscow Times повідомило, що у Маргарити Симоньян "виявили важку хворобу"

Також ми писали, що зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова назвала чоловіка пропагандистки Симоньян "бидлом". Крім того, акторка сказала, що він деспотичний та бездарний.

хвороба рак пропаганда Маргарита Симоньян Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
