Маргарита Симоньян вперше зізналася, що хвора на рак

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що проходить лікування від раку. Вона вперше публічно зізналась про свою хворобу.

Про це пропагандистка написала у своєму Telegram.

Реклама

Читайте також:

У Маргарити Симоньян виявили рак

"З радістю написала б, що у мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тигран (Тигран Кеосян чоловік Маргарити Симоньян. — Ред.), як і раніше, у комі, а я проходжу лікування від раку", — зізналася пропагандистка.

Також Симоньян додала, що скоро покажеться у перуці, і заявила, що попросить у підписників допомогу у виборі нової зачіски.

"Скоро побачите мене в перуках. Будемо разом вибирати, яка більше підходить", — написала вона.

Скриншот допису Маргарити Симоньян

Нагадаємо, 8 вересня The Moscow Times повідомило, що у Маргарити Симоньян "виявили важку хворобу".

Також ми писали, що зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова назвала чоловіка пропагандистки Симоньян "бидлом". Крім того, акторка сказала, що він деспотичний та бездарний.