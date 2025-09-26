Видео
Главная Хроники Работница детсада убила десяток людей — причины смертей

Работница детсада убила десяток людей — причины смертей

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 22:54
Массовые смерти в России от некачественного алкоголя - работница детсада самогоном убила нескольких человек
Россияне с самогонным аппаратом. Фото: росСМИ

В российской провинции люди снова отравились некачественным самогоном. Причиной стал продукт, изготовленный воспитательницей детского сада, в самогоне правоохранители обнаружили остатки ядовитого метилового спирта, который регулярно убивает жителей страны-агрессора.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Алкогольные смерти в России

В Ленинградской области Российской Федерации зафиксированы массовые смерти от некачественного алкоголя.

В городе Сланцы, напившись самогона, умерли двенадцать человек. Кроме них, еще несколько человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Следствие по горячим следам узнало о том, откуда взялся ядовитый самодельный алкоголь.

Как самогоном травили людей

Полиция обнаружила изготовительницу самогона-убийцы. Ею оказалась 60-летняя Ольга С., которая работает в детском саду воспитательницей (по другим данным, логопедом-дефектологом).

Продавала самогон она не сама, а через 78-летнего знакомого.

Во время следственных действий в самогонном аппарате обнаружили остатки метанола — одного из самых ядовитых спиртов, который в России часто используют вместо этилового спирта, который является составной частью алкогольных продуктов.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России производителю ядовитого слабоалкогольного напитка дали девять лет лишения свободы.

Добавим, мы сообщали о том, что россияне массово начали скупать самогонные аппараты для производства домашнего алкоголя.

алкоголь смерть россияне отравление Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
