В российской провинции люди снова отравились некачественным самогоном. Причиной стал продукт, изготовленный воспитательницей детского сада, в самогоне правоохранители обнаружили остатки ядовитого метилового спирта, который регулярно убивает жителей страны-агрессора.

Об этом сообщили российские медиа.

Алкогольные смерти в России

В Ленинградской области Российской Федерации зафиксированы массовые смерти от некачественного алкоголя.

В городе Сланцы, напившись самогона, умерли двенадцать человек. Кроме них, еще несколько человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Следствие по горячим следам узнало о том, откуда взялся ядовитый самодельный алкоголь.

Как самогоном травили людей

Полиция обнаружила изготовительницу самогона-убийцы. Ею оказалась 60-летняя Ольга С., которая работает в детском саду воспитательницей (по другим данным, логопедом-дефектологом).

Продавала самогон она не сама, а через 78-летнего знакомого.

Во время следственных действий в самогонном аппарате обнаружили остатки метанола — одного из самых ядовитых спиртов, который в России часто используют вместо этилового спирта, который является составной частью алкогольных продуктов.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России производителю ядовитого слабоалкогольного напитка дали девять лет лишения свободы.

Добавим, мы сообщали о том, что россияне массово начали скупать самогонные аппараты для производства домашнего алкоголя.