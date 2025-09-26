Масові смерті в Росії від неякісного алкоголю - працівниця дитсадка самогоном убила кількох людей

Росіяни із самогонним апаратом. Фото: росЗМІ

В російській провінції люди знову отруїлися неякісним самогоном. Причиною став продукт, виготовлений вихователькою дитячого садочка, у самогоні правоохоронці виявили залишки отруйного метилового спирту, який регулярно вбиває мешканців країни-агресора.

Про це повідомили російські медіа.

Алкогольні смерті в Росії

У Ленінградській області Російської Федерації зафіксовані масові смерті від неякісного алкоголю.

У місті Сланці, напившись самогону, померло дванадцятеро людей. Крім них, ще кілька осіб перебувають у лікарні у важкому стані.

Слідство за гарячими слідами дізналося про те, звідки взявся отруйний саморобний алкоголь.

Як самогоном труїли людей

Поліція виявила виробницю самогона-убивці. Нею виявилася 60-річна Ольга С., яка працює у дитячому садочку вихователькою (за іншими даними, логопедом-дефектологом).

Продавала самогон вона не сама, а через 78-річного знайомого.

Під час слідчих дій у самогонному апараті виявили залишки метанолу – одного із найотрутніших спиртів, який в Росії часто використовують замість етилового спирту, який є складовою частиною алкогольних продуктів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії виробнику отруйного слабкоалкогольного напою дали дев’ять років позбавлення волі.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни масово почали скуповувати самогонні апарати для виробництва домашнього алкоголю.