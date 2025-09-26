Відео
Головна Хроніки Працівниця дитсадка убила десяток людей — причини смертей

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 22:54
Масові смерті в Росії від неякісного алкоголю - працівниця дитсадка самогоном убила кількох людей
Росіяни із самогонним апаратом. Фото: росЗМІ

В російській провінції люди знову отруїлися неякісним самогоном. Причиною став продукт, виготовлений вихователькою дитячого садочка, у самогоні правоохоронці виявили залишки отруйного метилового спирту, який регулярно вбиває мешканців країни-агресора.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Алкогольні смерті в Росії

У Ленінградській області Російської Федерації зафіксовані масові смерті від неякісного алкоголю.

У місті Сланці, напившись самогону, померло дванадцятеро людей. Крім них, ще кілька осіб перебувають у лікарні у важкому стані.

Слідство за гарячими слідами дізналося про те, звідки взявся отруйний саморобний алкоголь.

Як самогоном труїли людей

Поліція виявила виробницю самогона-убивці. Нею виявилася 60-річна Ольга С., яка працює у дитячому садочку вихователькою (за іншими даними, логопедом-дефектологом).

Продавала самогон вона не сама, а через 78-річного знайомого.

Під час слідчих дій у самогонному апараті виявили залишки метанолу – одного із найотрутніших спиртів, який в Росії часто використовують замість етилового спирту, який є складовою частиною алкогольних продуктів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії виробнику отруйного слабкоалкогольного напою дали дев’ять років позбавлення волі.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни масово почали скуповувати самогонні апарати для виробництва домашнього алкоголю.

алкоголь смерть росіяни отруєння Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
