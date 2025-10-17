Убийства в российской армии - срочник застрелил другого военного

Вход на территорию воинской части, где произошла стрельба. Фото: росСМИ

Под Москвой один из российских военных не стал ждать вероятной отправки на войну в Украину, а устроил стрельбу на месте. Срочник убил военного-контрактника, после чего совершил акт суицида.

Об этом сообщили российские медиа.

Решил, что лучше убивать не украинцев, а соотечественников

В Российской Федерации один из военнослужащих оригинально решил вопрос нежелания отправляться на "специальную военную операцию".

Солдат-срочник устроил в своей воинской части стрельбу по другим военнослужащим.

Этот инцидент произошел в Подмосковье. Воинская часть, где это произошло, расположена в Наро-Фоминском районе Московской области.

Детали огнестрельного инцидента

В Министерстве обороны страны-агрессора через некоторое время после инцидента подтвердить факт стрельбы.

Как стало известно, срочник устроил стрельбу, находясь на посту.

Он застрелил контрактника, который теперь тоже не поедет на войну в Украину, а затем покончил с собой.

Ранения получили еще пятеро военнослужащих, одного из них госпитализировали в больницу с тяжелыми ранениями.

