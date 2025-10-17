Убивства у російській армії - строковик застрелив іншого військового

Вхід на територію військової частини, де сталася стрілянина. Фото: росЗМІ

Під Москвою один із російських військових не став чекати імовірної відправки на війну до України, а влаштував стрілянину на місці. Строковик убив військового-контрактника, після чого вчинив акт суїциду.

Про це повідомили російські медіа.

Вирішив, що краще убивати не українців, а співвітчизників

У Російській Федерації один із військовослужбовців оригінально вирішив питання небажання відправлятися на "спеціальну воєнну операцію".

Солдат-строковик влаштував у своїй військовій частині стрілянину по інших військовослужбовцях.

Цей інцидент трапився у Підмосков’ї. Військова частина, де це сталося, розташована у Наро-Фомінському районі Московської області.

Деталі вогнепального інциденту

У Міністерстві оборони країни-агресора через деякий час після інциденту підтвердити факт стрілянини.

Як стало відомо, строковик влаштував стрілянину, перебуваючи на посту.

Він застрелив контрактника, який тепер теж не поїде на війну до України, а потім вкоротив собі віку.

Поранення отримали ще п’ятеро військовослужбовців, одного із них госпіталізували до лікарні із тяжкими пораненнями.

