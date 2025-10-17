Відео
Україна
Під Москвою строковик влаштував стрілянину — деталі

Під Москвою строковик влаштував стрілянину — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 22:54
Оновлено: 20:03
Убивства у російській армії - строковик застрелив іншого військового
Вхід на територію військової частини, де сталася стрілянина. Фото: росЗМІ

Під Москвою один із російських військових не став чекати імовірної відправки на війну до України, а влаштував стрілянину на місці. Строковик убив військового-контрактника, після чого вчинив акт суїциду.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Вирішив, що краще убивати не українців, а співвітчизників

У Російській Федерації один із військовослужбовців оригінально вирішив питання небажання відправлятися на "спеціальну воєнну операцію".

Солдат-строковик влаштував у своїй військовій частині стрілянину по інших військовослужбовцях.

Цей інцидент трапився у Підмосков’ї. Військова частина, де це сталося, розташована у Наро-Фомінському районі Московської області.

Деталі вогнепального інциденту

У Міністерстві оборони країни-агресора через деякий час після інциденту підтвердити факт стрілянини.

Як стало відомо, строковик влаштував стрілянину, перебуваючи на посту.

Він застрелив контрактника, який тепер теж не поїде на війну до України, а потім вкоротив собі віку.

Поранення отримали ще п’ятеро військовослужбовців, одного із них госпіталізували до лікарні із тяжкими пораненнями.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Російській Федерації невідомі викрадають людей, примушуючи їх підписувати контракт із Міноборони.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії військовий, який втік з війни додому, повбивав коханців дружини.

стрілянина росіяни Москва Росія військовослужбовці
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
