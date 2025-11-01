Видео
Обработка персональных данных без разрешение — что ждет россиян

Обработка персональных данных без разрешение — что ждет россиян

Дата публикации 1 ноября 2025 04:06
обновлено: 19:42
Российские власти отбирают права у россиян - аннулировали право на персональные данные
Россияне в отделении банка. Фото: росСМИ

Российские граждане в ближайшее время потеряют одни из последних прав, которыми еще обладали. Российские власти перестанут спрашивать у них разрешения на обработку их персональных данных.

Об этом сообщили российские медиа.

Россиян не будут спрашивать о разрешении

В Российской Федерации продолжают отбирать у граждан остатки личных прав.

Так, Роскомнадзор предлагает прекратить на территории страны-агрессора норму об обязательном разрешении на обработку персональных данных.

"Институт согласований на обработку персональных данных как таковых, на наш взгляд, абсолютно устарел", — заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Аргументация Роскомнадзора

По словам Липова, россияне стали давать согласие уже столько раз, что не способны контролировать этот процесс.

Поэтому, подчеркнул глава Роскомнадзора, нужно переходить от практики согласия от граждан к "отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов" и так далее.

Роскомнадзор уже подал это предложение в федеральное правительство, где оно, скорее всего, будет достаточно быстро одобрено.

Напомним, мы ранее писали о том, что с 2026 года в РФ повысят один из ключевых налогов, налог на добавленную стоимость.

Добавим, мы сообщали о том, что в Госдуме РФ первое чтение прошел пакет поправок, предусматривающий самую масштабную налоговую нагрузку за всю историю страны.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
