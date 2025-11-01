Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Обробка персональних даних без дозволу — що чекає на росіян

Обробка персональних даних без дозволу — що чекає на росіян

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 04:06
Оновлено: 19:42
Російська влада відбирає права у росіян - анулювали право на персональні дані
Росіяни у відділенні банку. Фото: росЗМІ

Російські громадяни найближчим часом втратять одні з останніх прав, якими ще володіли. Російська влада перестане питати у них дозволу на обробку їхніх персональних даних.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Росіян не будуть питати про дозвіл

У Російській Федерації продовжують відбирати у громадян залишки особистих прав.

Так, Роскомнагляд пропонує припинити на території країни-агресора норму щодо обов’язкового дозволу на обробку персональних даних.

"Інститут погоджень на обробку персональних даних як таких, на наш погляд, абсолютно застарів", — заявив голова Роскомнагляду Андрій Ліпов.

Аргументація Роскомнагляду

За словами Ліпова, росіяни стали давати згоду уже стільки разів, що не здатні контролювати цей процес.

Тому, підкреслив голова Роскомнагляду, потрібно переходити від практики згоди від громадян до "галузевого регулювання, встановленню галузевих стандартів" тощо.

Роскомнагляд уже подав цю пропозицію до федерального уряду, де вона, скоріш за все, буде досить швидко схвалена.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що з 2026 року в РФ підвищать один із ключових податків, податок на додану вартість.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Держдумі РФ перше читання пройшов пакет поправок, що передбачає наймасштабніше податкове навантаження за всю історію країни.

росіяни персональні дані Кремль Росія права
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації