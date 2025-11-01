Російська влада відбирає права у росіян - анулювали право на персональні дані

Росіяни у відділенні банку. Фото: росЗМІ

Російські громадяни найближчим часом втратять одні з останніх прав, якими ще володіли. Російська влада перестане питати у них дозволу на обробку їхніх персональних даних.

Про це повідомили російські медіа.

Росіян не будуть питати про дозвіл

У Російській Федерації продовжують відбирати у громадян залишки особистих прав.

Так, Роскомнагляд пропонує припинити на території країни-агресора норму щодо обов’язкового дозволу на обробку персональних даних.

"Інститут погоджень на обробку персональних даних як таких, на наш погляд, абсолютно застарів", — заявив голова Роскомнагляду Андрій Ліпов.

Аргументація Роскомнагляду

За словами Ліпова, росіяни стали давати згоду уже стільки разів, що не здатні контролювати цей процес.

Тому, підкреслив голова Роскомнагляду, потрібно переходити від практики згоди від громадян до "галузевого регулювання, встановленню галузевих стандартів" тощо.

Роскомнагляд уже подав цю пропозицію до федерального уряду, де вона, скоріш за все, буде досить швидко схвалена.

