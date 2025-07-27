Мобилизация в России 2025 - россиян, не имеющих семей и отношений, отправят на войну

Мобилизованные россияне. Фото: росСМИ

Российские власти хаотично ищут варианты для пополнения рядов своей оккупационной армии и заполнения вакансий на предприятиях ВПК. Одним из самых безумных вариантов стало предложение "активистов" наказывать мужчин за отсутствие долговременных отношений с женщинами.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

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По информации украинской разведки, демографическая ситуация в России в последние годы серьезно ухудшилась, что влияет не только на экономическую жизнь страны, но и на возможность продолжения войны высокой интенсивности.

Российские власти в этой ситуации традиционно придумали безумный вариант решения проблем собственного оккупационного войска.

"В частности депутаты Госдумы рассматривают предложение "активистов" вносить неженатых мужчин, которые не делают попыток создать семью, в так называемый "черный список МВД" и наказывать их исправительными работами или отправкой на войну, если не будет свиданий в течение трех месяцев", — отметили в Службе внешней разведки.

Мигранты — на войну, дети — на заводы

Кроме того, Кремль хочет использовать в войне против Украины многочисленных трудовых мигрантов, которые приезжают на работу в Россию из Средней Азии.

Но это, отметили в СВР, ударит по экономическим мощностям страны-агрессора, где мигранты закрывают большую часть потребностей.

Поэтому в России уже даже начали прибегать к использованию труда несовершеннолетних.

"Детей привлекают к изготовлению БПЛА, которые используются в войне против Украины", — отметили в украинской разведке.

Напомним, мы ранее писали о том, что россиян вербуют на войну в Украине даже в наливайках и притонах.

Добавим, мы сообщали о том, что украинская разведка оценивала, сколько мужчин в России еще могут воевать.