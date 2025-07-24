Російська армія в Україні - донеччанина змушують воювати після інфаркту

Окупанти на Донбасі. Фото: росЗМІ

Контрактник російської армії із Донецька образився на командування. Те проігнорувало факт інфаркту у 54-річного окупанта і вимагає від нього продовжити службу.

Про це повідомили російські медіа.

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Російські окупанти продовжують скаржитися на нестерпні умови перебування у Збройних силах країни-агресора.

Так, 54-річний військовослужбовець окупаційної армії Володимир Пирогов, який підписав контракт ще восени 2023 року в окупованому Донецьку, поскаржився, що пережив інфаркт — а його не демобілізують.

Чоловік заявив, що під час перебування у підрозділі окупаційних сил його тримали у підвали, не давати їсти і навіть не випускали у туалет.

Після інфаркту на ВЛК? Російське командування іншої думки

Після того, як у окупанта стався інфаркт, він намагався добитися того, аби його направили на військово-лікарську комісію і демобілізували.

Та, за словами самого Пирогова, командування постійно ігнорувало його вимоги.

Врешті-решт 54-річний окупант подав позов до "суду" в Донецьку, вимагаючи вивести його із "зони СВО" до моменту проходження ВЛК, а потім взагалі демобілізувати.

Втім, як кажуть експерти із донбасько-російських реалій, нічого доброго російському військовому не світить, його скоріш за все відправлять на фронт, у м’ясний штурм, де він досить швидко буде ліквідований Збройними силами України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії мобілізують хворих на сифіліс через нестачу військ.

Додамо, ми повідомляли про те, що окупанти ще з 2024 року масово скаржилися на погане забезпечення та хвороби.