Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Оккупант не может уволиться из армии после инфаркта

Оккупант не может уволиться из армии после инфаркта

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 06:38
Российская армия в Украине - дончанина заставляют воевать после инфаркта
Оккупанты на Донбассе. Фото: росСМИ

Контрактник российской армии из Донецка обиделся на командование. То проигнорировало факт инфаркта у 54-летнего оккупанта и требует от него продолжить службу.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Оккупант из Донецка в подвале без еды

Российские оккупанты продолжают жаловаться на невыносимые условия пребывания в Вооруженных силах страны-агрессора.

Так, 54-летний военнослужащий оккупационной армии Владимир Пирогов, который подписал контракт еще осенью 2023 года в оккупированном Донецке, пожаловался, что пережил инфаркт — а его не демобилизуют.

Мужчина заявил, что во время пребывания в подразделении оккупационных сил его держали в подвале, не давали есть и даже не выпускали в туалет.

После инфаркта на ВВК? Российское командование другого мнения

После того, как у оккупанта случился инфаркт, он пытался добиться того, чтобы его направили на военно-врачебную комиссию и демобилизовали.

Но, по словам самого Пирогова, командование постоянно игнорировало его требования.

В конце концов 54-летний оккупант подал иск в "суд" в Донецке, требуя вывести его из "зоны СВО" до момента прохождения ВВК, а затем вообще демобилизовать.

Впрочем, как говорят эксперты по донбасско-российским реалиям, ничего хорошего российскому военному не светит, его скорее всего отправят на фронт, в мясной штурм, где он достаточно быстро будет ликвидирован Вооруженными силами Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России мобилизуют больных сифилисом из-за нехватки войск.

Добавим, мы сообщали о том, что оккупанты еще с 2024 года массово жаловались на плохое обеспечение и болезни.

российские войска оккупанты Донецк инфаркт война в Украине
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации