Оккупанты на Донбассе. Фото: росСМИ

Контрактник российской армии из Донецка обиделся на командование. То проигнорировало факт инфаркта у 54-летнего оккупанта и требует от него продолжить службу.

Об этом сообщили российские медиа.

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Российские оккупанты продолжают жаловаться на невыносимые условия пребывания в Вооруженных силах страны-агрессора.

Так, 54-летний военнослужащий оккупационной армии Владимир Пирогов, который подписал контракт еще осенью 2023 года в оккупированном Донецке, пожаловался, что пережил инфаркт — а его не демобилизуют.

Мужчина заявил, что во время пребывания в подразделении оккупационных сил его держали в подвале, не давали есть и даже не выпускали в туалет.

После инфаркта на ВВК? Российское командование другого мнения

После того, как у оккупанта случился инфаркт, он пытался добиться того, чтобы его направили на военно-врачебную комиссию и демобилизовали.

Но, по словам самого Пирогова, командование постоянно игнорировало его требования.

В конце концов 54-летний оккупант подал иск в "суд" в Донецке, требуя вывести его из "зоны СВО" до момента прохождения ВВК, а затем вообще демобилизовать.

Впрочем, как говорят эксперты по донбасско-российским реалиям, ничего хорошего российскому военному не светит, его скорее всего отправят на фронт, в мясной штурм, где он достаточно быстро будет ликвидирован Вооруженными силами Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России мобилизуют больных сифилисом из-за нехватки войск.

Добавим, мы сообщали о том, что оккупанты еще с 2024 года массово жаловались на плохое обеспечение и болезни.