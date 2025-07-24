Оккупант не может уволиться из армии после инфаркта
Контрактник российской армии из Донецка обиделся на командование. То проигнорировало факт инфаркта у 54-летнего оккупанта и требует от него продолжить службу.
Об этом сообщили российские медиа.
Оккупант из Донецка в подвале без еды
Российские оккупанты продолжают жаловаться на невыносимые условия пребывания в Вооруженных силах страны-агрессора.
Так, 54-летний военнослужащий оккупационной армии Владимир Пирогов, который подписал контракт еще осенью 2023 года в оккупированном Донецке, пожаловался, что пережил инфаркт — а его не демобилизуют.
Мужчина заявил, что во время пребывания в подразделении оккупационных сил его держали в подвале, не давали есть и даже не выпускали в туалет.
После инфаркта на ВВК? Российское командование другого мнения
После того, как у оккупанта случился инфаркт, он пытался добиться того, чтобы его направили на военно-врачебную комиссию и демобилизовали.
Но, по словам самого Пирогова, командование постоянно игнорировало его требования.
В конце концов 54-летний оккупант подал иск в "суд" в Донецке, требуя вывести его из "зоны СВО" до момента прохождения ВВК, а затем вообще демобилизовать.
Впрочем, как говорят эксперты по донбасско-российским реалиям, ничего хорошего российскому военному не светит, его скорее всего отправят на фронт, в мясной штурм, где он достаточно быстро будет ликвидирован Вооруженными силами Украины.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России мобилизуют больных сифилисом из-за нехватки войск.
Добавим, мы сообщали о том, что оккупанты еще с 2024 года массово жаловались на плохое обеспечение и болезни.
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