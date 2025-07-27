Мобілізація в Росії 2025 - росіян, які не мають сімей і стосунків, відправлять на війну

Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ

Російська влада хаотично шукає варіанти для поповнення лав своєї окупаційної армії та заповненняч вакансій на підприємствах ВПК. Одним із найбожевільніших варіантів стала пропозиція "активістів" карати чоловіків за відсутність довготривалих стосунків з жінками.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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За інформацією української розвідки, демографічна ситуація в Росії в останні роки серйозно погіршилася, що впливає не тільки на економічне життя країни, а і на можливість продовження війни високої інтенсивності.

Російська влада у цій ситуації традиційно вигадала божевільний варіант вирішення проблем власного окупаційного війська.

"Зокрема депутати Держдуми розглядають пропозицію "активістів" вносити неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, до так званого "чорного списку МВС" і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців", — зазначили в Службі зовнішньої розвідки.

Мігранти — на війну, діти — на заводи

Крім того, Кремль хоче використати у війні проти України численних трудових мігрантів, які приїжджають на роботу до Росії із Середньої Азії.

Та це, наголосили у СЗР, вдарить по економічних потужностях країни-агресора, де мігранти закривають велику частину потреб.

Тож в Росії уже навіть почали вдаватися до використання праці неповнолітніх .

"Дітей залучають до виготовлення БПЛА, які використовуються у війні проти України", — зазначили в українській розвідці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіян вербують на війну в Україні навіть у наливайках і притонах.

Додамо, ми повідомляли про те, що українська розвідка оцінювала, скільки чоловіків в Росії ще можуть воювати.