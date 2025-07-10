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Не только слизни — Москву ждет новое нашествие

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 06:48
Москву атакуют комары - причина и последствия
Москва, столица России. Фото: росСМИ

Целый ряд российских регионов в европейской части РФ, в частности, и столицу Москву атакуют облака комаров. Ученые объяснили, почему в России сейчас эта тема является серьезной проблемой.

Об этом сообщили российские медиа.

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Комары атакуют Москву

Российскую столицу Москву в ближайшие дни ждет настоящее нашествие насекомых.

Речь идет о комарах и мошке, которые накроют московские улицы уже в ближайшие выходные.

Кроме Москвы, под удар мошкары попадет целый ряд регионов европейской части Российской федерации — от Новгородской области на севере и до Липецкой и Тамбовской на юге.

В чем причина такой комариной активности

Причиной такого природного катаклизма является повышение температуры.

Как отметили ученые, жаркое лето в западных российских областях является очень благоприятным для размножения этих насекомых.

Поэтому пик нашествия комаров на Москву, которое начнется уже 12-13 июля, ожидается позже — на 19-е число.

Продлится это нашествие около двух недель.

Напомним, мы ранее писали о том, что российской столице грозит массовое нашествие гигантских слизней.

Добавим, мы сообщали о том, что в Москве во время парада на Красной площади упал Кремль, к сожалению, только картонный.

природа Москва насекомые инцидент Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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