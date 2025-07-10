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Не тільки слимаки — на Москву чекає нове нашестя

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 06:48
Москву атакують комарі - причина та наслідки
Москва, столиця Росії. Фото: росЗМІ

Цілу низку російських регіонів у європейській частині РФ, зокрема, і столицю Москву атакують хмари комарів. Науковці пояснили, чому в Росії зараз ця тема є серйозною проблемою.

Про це повідомили російські медіа.

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Комарі атакують Москву

Російську столицю Москву у найближчі дні чекає справжнє нашестя комах.

Йдеться про комарів та мошку, які накриють московські вулиці уже найближчими вихідними.

Крім Москви, під удар мошкари потрапить ціла низка регіонів європейської частини Російської федерації — від Новгородської області на півночі і до Липецької та Тамбовської на півдні.

У чому причина такої комариної активності

Причиною такого природного катаклізму є підвищення температури.

Як зазначили науковці, спекотне літо у західних російських областях є дуже сприятливим для розмноження цих комах.

Тож пік нашестя комарів на Москву, яке розпочнеться уже 12-13 липня, очікується пізніше — на 19-те число.

Триватиме це нашестя близько двох тижнів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російській столиці загрожує масове нашестя гігантських слимаків.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Москві під час параду на Красній площі впав Кремль, на жаль, лише картонний.

природа Москва комахи інцидент Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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