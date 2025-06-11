Произвол силовиков в России - россиянина 5 лет по вымышленному подозрению держали в СИЗО

Евгений Скиданов перед судом. Фото: соцсети

В Краснодарском СИЗО мужчину более пяти лет держали по вымышленному обвинению в убийстве. Следственный комитет РФ при этом игнорировал заявления правозащитников о пытках невиновного гражданина.

Об этом написали российские медиа.

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Более 5 лет в СИЗО

В России человек более пяти лет провел в следственном изоляторе без уголовного дела.

Инцидент произошел в Краснодарском крае РФ, где Евгения Скиданова задержали по подозрению в убийстве знакомой.

Мужчину задержали еще в ноябре 2019 года.

Следком "не замечал" пыток

После задержания гражданина привезли в подвал, где подвесили на лом и начали пытать, требуя признаться в убийстве и показать тело "убитой" им знакомой.

В итоге Скиданов более пяти лет провел в следственном изоляторе.

При этом Следственный комитет РФ 15 раз принимал решение об отказе в открытии уголовного производства из-за пыток этого мужчины.

В конце концов суд присяжных, который не мог собраться несколько лет, оправдал мужчину — и Евгения Скиданова выпустили на свободу.

Напомним, мы ранее писали о том, что Россия усиливает репрессии против крымских татар.

Добавим, мы сообщали о том, что в России за 1,5-тысячный донат в пользу Украины на много лет посадили студента.