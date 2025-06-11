Произвол силовиков в России - россиянина 5 лет по вымышленному подозрению держали в СИЗО

На Кубани подозреваемого 5 лет держали в СИЗО ни за что
В Краснодарском СИЗО мужчину более пяти лет держали по вымышленному обвинению в убийстве. Следственный комитет РФ при этом игнорировал заявления правозащитников о пытках невиновного гражданина.
Об этом написали российские медиа.
Более 5 лет в СИЗО
В России человек более пяти лет провел в следственном изоляторе без уголовного дела.
Инцидент произошел в Краснодарском крае РФ, где Евгения Скиданова задержали по подозрению в убийстве знакомой.
Мужчину задержали еще в ноябре 2019 года.
Следком "не замечал" пыток
После задержания гражданина привезли в подвал, где подвесили на лом и начали пытать, требуя признаться в убийстве и показать тело "убитой" им знакомой.
В итоге Скиданов более пяти лет провел в следственном изоляторе.
При этом Следственный комитет РФ 15 раз принимал решение об отказе в открытии уголовного производства из-за пыток этого мужчины.
В конце концов суд присяжных, который не мог собраться несколько лет, оправдал мужчину — и Евгения Скиданова выпустили на свободу.
Напомним, мы ранее писали о том, что Россия усиливает репрессии против крымских татар.
Добавим, мы сообщали о том, что в России за 1,5-тысячный донат в пользу Украины на много лет посадили студента.
Читайте Новини.LIVE!