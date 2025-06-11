Свавілля силовиків в Росії - росіянина 5 років за вигаданою підозрою тримали в СІЗО

На Кубані підозрюваного 5 років тримали в СІЗО ні за що
У Краснодарському СІЗО чоловіка понад п'ять років тримали за вигаданим обвинуваченням у вбивстві. Слідчий комітет РФ при цьому ігнорував заяви правозахисників про катування невинного громадянина.
Про це написали російські медіа.
Понад 5 років у СІЗО
В Росії людина більше п’ять років провела в слідчому ізоляторі без кримінальної справи.
Інцидент стався у Краснодарському краї РФ, де Євгена Скиданова затримали за підозрою у вбивстві знайомої.
Чоловіка затримали ще в листопаді 2019 року.
Слідком "не помічав" катування
Після затримання громадянина привезли у підвал, де підвісили на лом і почали катувати, вимагаючи зізнатися у вбивстві та показати тіло "убитої" ним знайомої.
У підсумку Скиданов понад п’ять років провів у слідчому ізоляторі.
При цьому Слідчий комітет РФ 15 разів ухвалював рішення про відмову в відкритті кримінального провадження через катування цього чоловіка.
Врешті-решт суд присяжних, який не міг зібратися кілька років, виправдав чоловіка — і Євгена Скидановав випустили на свободу.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Росія посилює репресії проти кримських татар.
Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії за 1,5-тисячний донат на користь України на багато років посадили студента.
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