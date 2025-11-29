Скандал с жильем Ларисы Долиной - российские артисты жалуются на действия певицы

Российская певица Лариса Долина. Фото: росСМИ

Резонансная история с квартирой Ларисы Долиной, которая активно поддерживает кровавую войну против Украины, не закончилась и вызвала волну паники среди звезд российского шоу-бизнеса. Мол, из-за недобропорядочности скандальной певицы, артисты не могут продать свое имущество.

Об этом сообщают росСМИ.

Несмотря на то, что суды всех инстанций встали на сторону певицы, а сделка купли-продажи признана недействительной, женщина, которая приобрела недвижимость в Хамовниках, так и не вернула свои средства. Покупательница потеряла более 100 миллионов рублей, однако ни квартиру, ни деньги ей не компенсировали.

Второй кассационный суд Москвы подтвердил предыдущее решение Хамовнического суда и оставил право собственности на апартаменты за Долиной. Более того, в пользу артистки суд дополнительно постановил вернуть ей риелторскую комиссию в размере 3 млн рублей, которую она оплатила из средств покупателя. В итоге покупательница квартиры Ларисы Долиной осталась ни с чем: она потеряла свои 105-112 млн рублей, потеряла квартиру и не получила никакой компенсации.

Жилье российской певицы. Фото: росСМИ

Жилье Ларисы Долиной, которое должна была купить другая женщина. Фото: росСМИ

Квартира Ларисы Долиной. Фото: росСМИ

История с мошеннической продажей квартиры российской певицы произошла еще в августе 2024 года. По ее словам, ее обманули мошенники, которые представились сотрудниками банка, запугали потерей всех накоплений и заставили подписать договор продажи собственной столичной квартиры.

Долина утверждала, что перевела злоумышленникам почти 200 млн рублей — включая деньги от продажи квартиры. По этому делу полиция задержала нескольких человек, но не предполагаемых организаторов схемы. Один из задержанных, 21-летний Андрей, заявил, что тоже стал жертвой обмана.

В ситуацию дополнительно вылилось еще больше хаоса после публикации фейкового обращения в соцсетях. В нем от имени Долиной было заявлено, что она якобы продала квартиру, заложила дачу, получила 50 млн рублей и направила весь этот капитал на помощь украинским военным, в частности бригаде "Азов", а сама сбежала в Одессу.

Аккаунт Ларисы Долинох после взлома. Фото: росСМИ

Позже артистка поспешно отрицала такие утверждения, утверждая, что не намеревалась отправлять 150 млн рублей украинцам.

Публикации на аккаунте Ларисы Долиной в Instagram. Фото: росСМИ

Певица Слава раскритиковала Ларису Долину

Впрочем, даже после опровержений репутационный удар оказался настолько сильным, что коснулся других российских знаменитостей.

Певица Слава публично возмутилась, заявив, что теперь не может продать собственные квартиры из-за опасений покупателей оказаться в ситуации, подобной случаю Долиной. По ее словам, достаточно того, что покупатель узнает о профессии продавца — и сделка срывается. Кроме того, ей якобы надо пройти ряд исследований у нарколога и записывать на видео подписания соглашения.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+!

Слава в эмоциональном видеообращении с бранью не сдержалась и заявила, что продажа недвижимости ей нужна, чтобы помочь детям и сделать ремонт для себя и сестры, но потенциальные покупатели или отказываются выходить на сделку, или просто исчезают. Она прямо возложила вину за это на Долину и добавила, что ненавидит ее.

Напомним, тем временем некоторые из российской эстрады распродают свое имущество. Певица Земфира распрощалась с любимым авто.

Добавим, что Лариса Долина оказалась под санкциями ЕС в 2024 году вместе с известной российской телеведущей.