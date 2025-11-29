Скандал з житлом Лариси Доліної — російські артисти скаржаться на дії співачки

Російська співачка Лариса Доліна. Фото: росЗМІ

Резонансна історія з квартирою Лариси Доліної, яка активно підтримує криваву війну проти України, не закінчилась і спричинила хвилю паніки серед зірок російського шоубізнесу. Мовляв, через недоброчесність скандальної співачки, артисти не можуть продати своє майно.

Про це повідомляють росЗМІ.

Попри те, що суди всіх інстанцій стали на бік співачки, а угоду купівлі-продажу визнано недійсною, жінка, яка придбала нерухомість у Хамовниках, так і не повернула своїх коштів. Покупниця втратила понад 100 мільйонів рублів, однак ні квартиру, ні гроші їй не компенсували.

Другий касаційний суд Москви підтвердив попереднє рішення Хамовницького суду та залишив право власності на апартаменти за Доліною. Ба більше, на користь артистки суд додатково постановив повернути їй рієлторську комісію у розмірі 3 млн рублів, яку вона сплатила з коштів покупця. У підсумку покупниця квартири Лариси Доліної залишилась ні з чим: вона втратила свої 105–112 млн рублів, втратила квартиру й не отримала жодної компенсації.

Помешкання російської співачки. Фото: росЗМІ

Житло Лариси Доліної, яке мала купити інша жінка. Фото: росЗМІ

Квартира Лариси Доліної. Фото: росЗМІ

Історія з шахрайським продажем квартири російської співачки сталася ще у серпні 2024 року. За її словами, її обманули шахраї, які представилися співробітниками банку, залякали втратою всіх накопичень і змусили підписати договір продажу власної столичної квартири.

Доліна стверджувала, що переказала зловмисникам майже 200 млн рублів — включно з грошима від продажу квартири. За цією справою поліція затримала кількох осіб, але не ймовірних організаторів схеми. Один із затриманих, 21-річний Андрій, заявив, що теж став жертвою обману.

У ситуацію додатково вилилося ще більше хаосу після публікації фейкового звернення в соцмережах. У ньому від імені Доліної було заявлено, що вона нібито продала квартиру, заклала дачу, отримала 50 млн рублів і направила весь цей капітал на допомогу українським військовим, зокрема бригаді "Азов", а сама втекла до Одеси.

Акаунт Лариси Долінох після зламу. Фото: росЗМІ

Пізніше артистка поспіхом заперечувала такі твердження, стверджуючи, що не мала наміру відправляти 150 млн рублів українцям.

Публікації на акаунті Лариси Доліної в Instagram. Фото: росЗМІ

Співачка Слава розкритикувала Ларису Доліну

Утім, навіть після спростувань репутаційний удар виявився настільки сильним, що торкнувся інших російських знаменитостей.

Співачка Слава публічно обурилася, заявивши, що тепер не може продати власні квартири через побоювання покупців опинитися у ситуації, подібній до випадку Доліної. За її словами, достатньо того, що покупець дізнається про професію продавця — і угода зривається. Окрім того, їй нібито треба пройти низку досліджень у нарколога та записувати на відео підписання угоди.

Слава в емоційному відеозверненні з лайкою не стрималась і заявила, що продаж нерухомості їй потрібен, щоб допомогти дітям і зробити ремонт для себе та сестри, але потенційні покупці або відмовляються виходити на угоду, або просто зникають. Вона прямо поклала провину за це на Доліну та додала, що ненавидить її.

Нагадаємо, тим часом дехто з російської естради розпродує своє майно. Співачка Земфіра розпрощалася з улюбленим авто.

Додамо, що Лариса Доліна опинилась під санкціями ЄС у 2024 році разом з відомою російською телеведучою.