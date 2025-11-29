Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Ларису Доліну проклинають інші зірки шоубізу РФ — що сталось

Ларису Доліну проклинають інші зірки шоубізу РФ — що сталось

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 04:06
Скандал з житлом Лариси Доліної — російські артисти скаржаться на дії співачки
Російська співачка Лариса Доліна. Фото: росЗМІ

Резонансна історія з квартирою Лариси Доліної, яка активно підтримує криваву війну проти України, не закінчилась і спричинила хвилю паніки серед зірок російського шоубізнесу. Мовляв, через недоброчесність скандальної співачки, артисти не можуть продати своє майно.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Реклама
Читайте також:

Лариса Доліна повернула квартиру, а гроші покупниці залишила собі

Попри те, що суди всіх інстанцій стали на бік співачки, а угоду купівлі-продажу визнано недійсною, жінка, яка придбала нерухомість у Хамовниках, так і не повернула своїх коштів. Покупниця втратила понад 100 мільйонів рублів, однак ні квартиру, ні гроші їй не компенсували.

Другий касаційний суд Москви підтвердив попереднє рішення Хамовницького суду та залишив право власності на апартаменти за Доліною. Ба більше, на користь артистки суд додатково постановив повернути їй рієлторську комісію у розмірі 3 млн рублів, яку вона сплатила з коштів покупця. У підсумку покупниця квартири Лариси Доліної залишилась ні з чим: вона втратила свої 105–112 млн рублів, втратила квартиру й не отримала жодної компенсації.

Лариса Доліна дім
Помешкання російської співачки. Фото: росЗМІ
Лариса Доліна де живе
Житло Лариси Доліної, яке мала купити інша жінка. Фото: росЗМІ
Квартира Лариси Доліної
Квартира Лариси Доліної. Фото: росЗМІ

Історія з шахрайським продажем квартири російської співачки сталася ще у серпні 2024 року. За її словами, її обманули шахраї, які представилися співробітниками банку, залякали втратою всіх накопичень і змусили підписати договір продажу власної столичної квартири.

Доліна стверджувала, що переказала зловмисникам майже 200 млн рублів — включно з грошима від продажу квартири. За цією справою поліція затримала кількох осіб, але не ймовірних організаторів схеми. Один із затриманих, 21-річний Андрій, заявив, що теж став жертвою обману.

У ситуацію додатково вилилося ще більше хаосу після публікації фейкового звернення в соцмережах. У ньому від імені Доліної було заявлено, що вона нібито продала квартиру, заклала дачу, отримала 50 млн рублів і направила весь цей капітал на допомогу українським військовим, зокрема бригаді "Азов", а сама втекла до Одеси.

null
Акаунт Лариси Долінох після зламу. Фото: росЗМІ

Пізніше артистка поспіхом заперечувала такі твердження, стверджуючи, що не мала наміру відправляти 150 млн рублів українцям.

null
Публікації на акаунті Лариси Доліної в Instagram. Фото: росЗМІ

Співачка Слава розкритикувала Ларису Доліну

Утім, навіть після спростувань репутаційний удар виявився настільки сильним, що торкнувся інших російських знаменитостей.

Співачка Слава публічно обурилася, заявивши, що тепер не може продати власні квартири через побоювання покупців опинитися у ситуації, подібній до випадку Доліної. За її словами, достатньо того, що покупець дізнається про професію продавця — і угода зривається. Окрім того, їй нібито треба пройти низку досліджень у нарколога та записувати на відео підписання угоди.

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+!

Слава в емоційному відеозверненні з лайкою не стрималась і заявила, що продаж нерухомості їй потрібен, щоб допомогти дітям і зробити ремонт для себе та сестри, але потенційні покупці або відмовляються виходити на угоду, або просто зникають. Вона прямо поклала провину за це на Доліну та додала, що ненавидить її. 

Нагадаємо, тим часом дехто з російської естради розпродує своє майно. Співачка Земфіра розпрощалася з улюбленим авто.

Додамо, що Лариса Доліна опинилась під санкціями ЄС у 2024 році разом з відомою російською телеведучою.

скандал нерухомість росіяни шахрайство Росія Лариса Доліна
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації