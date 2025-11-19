Видео
Видео

Главная Хроники Крысы атакуют россиян — автомобили массово выходят из строя

Крысы атакуют россиян — автомобили массово выходят из строя

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 22:54
обновлено: 23:57
В России из-за морозов крысы набросились на технику россиян
Повреждения в авто. Фото: соцсети

В российских городах после первых заморозков начался апокалипсис. Россияне жалуются на рост случаев, когда крысы проникают в припаркованные автомобили и наносят серьезные повреждения. Ремонт автомобилей обходится россиянам в "кругленькие суммы".

Об этом стало известно из соцсетей, где массово жалуются россияне.

Читайте также:

Крысы выгрызают дыры в автомобилях россиян

Россияне жалуются, что голодные грызуны залезают в подкапотное пространство, грызут электропроводку, оставляют фекалии и остатки пищи, а иногда обустраиваются прямо на теплом двигателе.

null
Поврежденные провода. Фото: росСМИ
null
Поврежденные провода. Фото: росСМИ

В российской столице водитель Toyota припарковала машину неподалеку от мусорных контейнеров и жестоко поплатилась за это. За это время крысы прогрызли доступ через днище, добрались до моторного отсека и устроили там себе убежище. Внутри даже нашли пакеты с куриными костями, которые грызуны затянули прямо на двигатель.

Похожая история произошла на Сахалине, где женщина припарковала свой Range Rover всего на десять минут возле мусорных баков. Этого короткого промежутка хватило, чтобы животные пролезли под капот, повредили электропроводку и CAN-шины. Когда владелица вернулась к авто вечером, машина уже не заводилась.

Такие выходки грызунов россиянам "дорого обошлись". Средний ремонт после "трапезы" грызунов проводами составляет около 45 тысяч рублей, поскольку механикам пришлось полностью разбирать запчасти.

Напомним, тем временем жители полузаброшенного города не могут достучаться до Путина. Они жалуются на беспорядок, грязь и равнодушие властей к проблемам.

Также в соцсетях показали запись с камер, как россиянка угрожала таксисту мачете, чтобы он включил шансон.

россияне авто Россия грызуны крысы
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
