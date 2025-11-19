Відео
Щурі атакують росіян — автомобілі масово виходять з ладу

Щурі атакують росіян — автомобілі масово виходять з ладу

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 22:54
Оновлено: 23:50
В Росії через морози щурі накинулися на техніку росіян
Пошкодження в авто. Фото: соцмережі

У російських містах після перших заморозків почався апокаліпсис. Росіяни скаржаться на зростання випадків, коли щури проникають у припарковані автомобілі й завдають серйозних пошкоджень. Ремонт автівок обходиться росіянам у "кругленькі суми".

Про це стало відомо з соцмереж, де масово скаржаться росіяни.

Читайте також:

Щурі вигризають дірки у автівках росіян

Росіяни скаржаться, що голодні гризуни залазять у підкапотний простір, гризуть електропроводку, залишають фекалії та залишки їжі, а інколи облаштовуються просто на теплому двигуні.

null
Пошкоджені дроти. Фото: росЗМІ
null
Пошкоджені дроти. Фото: росЗМІ

У російській столиці водійка Toyota припаркувала автівку неподалік від сміттєвих контейнерів і жорстоко поплатилася за це. За цей час щури прогризли доступ через днище, дісталися до моторного відсіку та влаштували там собі сховок.  Усередині навіть знайшли пакети з курячими кістками, які гризуни затягнули прямо на двигун.

Схожа історія сталася на Сахаліні, де жінка припаркувала свій Range Rover лише на десять хвилин біля сміттєвих баків. Цього короткого проміжку вистачило, щоб тварини пролізли під капот, пошкодили електропроводку та CAN-шини. Коли власниця повернулася до авто ввечері, машина вже не заводилася.

Такі витівки гризунів росіянам "дорого обійшлися". Середній ремонт після "трапези" гризунів дротами становить близько 45 тисяч рублів, оскільки механікам довелося повністю розбирати запчастини. 

Нагадаємо, тим часом мешканці напівзакинутого міста не можуть достукатися до Путіна. Вони скаржаться на безлад, бруд та байдужість влади до проблем. 

Також у соцмережах показали запис з камер, як росіянка погрожувала таксисту мачете, щоб він увімкнув шансон.

росіяни авто Росія гризуни щури
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
