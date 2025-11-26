Видео
Видео

Главная Хроники Известный американский рэпер планирует концерт в Москве

Известный американский рэпер планирует концерт в Москве

Дата публикации 26 ноября 2025 23:14
Трэвис Скотт может выступить в Лужниках в 2026 году - какой гонорар у рэпера
Рэпер Трэвис Скотт. Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images/REUTERS

Американский рэпер Трэвис Скотт захотел выступать перед российской аудиторией. Он уже провел личную встречу с российскими организаторами в Дубае, где стороны обсудили возможность большого концерта в России в московских "Лужниках" летом 2026 года.

Об этом сообщают росСМИ.

Трэвис Скотт хочет выступать в Москве уже в следующем году

По информации журналистов, музыкант предварительно согласился на выступление, однако сразу обозначил ключевое условие — он хочет гонорар в 8 млн млн долларов, что составляет почти 631 млн российских рублей. Такой прайс значительно превышает его стандартные европейские ставки.

Известно, что после переговоров, организаторы и представители артиста договорились подождать по крайней мере до зимы — артист хочет увидеть, как изменится политическая ситуация в России.

Рэпер ранее неоднократно подчеркивал обеспокоенность возможными репутационными рисками и интересовался внутренними событиями в стране. Организаторы признали, что артист задавал много уточняющих вопросов именно по этому аспекту.

По данным издания, российская сторона готовилась к переговорам еще летом. Тогда они взаимодействовали с командой Скотта во время его выступлений в Европе. Ключевой разговор состоялся после шоу в Абу-Даби, куда артист был приглашен на частную афтепати. Именно там впервые обозначили возможный формат московского концерта и начали искать инвесторов.

Впрочем организаторы концерта уже "хватаются за голову" и считают американского рэпера довольно сложным артистом. В частности, он хочет "слишком много" за свое выступление. Даже если в "Лужниках" полностью распродадут билеты, это не окупит гонорар артиста в 8 млн долларов. Несмотря на это, инициаторы переговоров уже привлекли крупных инвесторов и в закрытом формате обсуждают возможные варианты дополнительного финансирования.

Для сравнения: в Европе артист обычно берет около 5 млн долларов за выступление, хотя есть и исключения. Например, рэпер получил щедрый гонорар в 11 млн долларов в Катаре, который стал одним из рекордных для Скотта.

Другие российские артисты зато без проблем зарабатывают деньги в Европе. Так любимая оперная певица Владимира Путина Анна Нетребко уже запланировала большой тур в Европе на 2025-2026 год.

Между тем в России процветает присущая ей культура - в городах и даже на оккупированных территориях Украины массово открывают музеи войны, где пропагандируют насилие над украинцами.

концерт Москва рэпер Трэвис Скотт Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
