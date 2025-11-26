Репер Тревіс Скотт. Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images/REUTERS

Американський репер Тревіс Скотт захотів виступати перед російською аудиторією. Він уже провів особисту зустріч із російськими організаторами в Дубаї, де сторони обговорили можливість великого концерту в Росії у московських "Лужниках" улітку 2026 року.

Про це повідомляють росЗМІ.

Тревіс Скотт хоче виступати в Москві вже наступного року

За інформацією журналістів, музикант попередньо погодився на виступ, однак одразу позначив ключову умову — він хоче гонорар у 8 млн млн доларів, що становить майже 631 млн російських рублів. Такий прайс значно перевищує його стандартні європейські ставки.

Відомо, що після переговорів, організатори та представники артиста домовилися почекати принаймні до зими — артист хоче побачити, як зміниться політична ситуація в Росії.

Репер раніше неодноразово підкреслював занепокоєння можливими репутаційними ризиками та цікавився внутрішніми подіями в країні. Організатори визнали, що артист ставив багато уточнювальних запитань саме щодо цього аспекту.

За даними видання, російська сторона готувалася до переговорів ще влітку. Тоді вони взаємодіяли з командою Скотта під час його виступів у Європі. Ключова розмова відбулась після шоу в Абу-Дабі, куди артист був запрошений на приватну афтепаті. Саме там вперше окреслили можливий формат московського концерту та почали шукати інвесторів.

Втім організатори концерту уже "хапаються за голову" та вважають американського репера доволі складним артистом. Зокрема, він хоче "надто багато" за свій виступ. Навіть якщо у "Лужниках" повністю розпродадуть квитки, це не окупить гонорар артисту у 8 млн доларів. Попри це, ініціатори переговорів уже залучили великих інвесторів і в закритому форматі обговорюють можливі варіанти додаткового фінансування.

Для порівняння: у Європі артист зазвичай бере близько 5 млн доларів за виступ, хоча є й винятки. Наприклад, репер отримав щедрий гонорар у 11 млн доларів в Катарі, який став одним із рекордних для Скотта.

Інші російські артисти натомість без проблем заробляють гроші в Європі. Так улюблена оперна співачка Володимира Путіна Анна Нетребко уже запланувала великий тур в Європі на 2025-2026 рік.

Тим часом в Росії процвітає притаманна їй культура — в містах та навіть на окупованих територіях України масово відкривають музеї війни, де пропагандують насилля над українцями.