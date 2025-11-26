Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Відомий американський репер планує концерт у Москві за мільйони

Відомий американський репер планує концерт у Москві за мільйони

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 23:14
Оновлено: 23:54
Тревіс Скотт може виступити в Лужниках у 2026 році — який гонорар в репера
Репер Тревіс Скотт. Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images/REUTERS

Американський репер Тревіс Скотт захотів виступати перед російською аудиторією. Він уже провів особисту зустріч із російськими організаторами в Дубаї, де сторони обговорили можливість великого концерту в Росії у московських "Лужниках" улітку 2026 року.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Тревіс Скотт хоче виступати в Москві вже наступного року

За інформацією журналістів, музикант попередньо погодився на виступ, однак одразу позначив ключову умову — він хоче гонорар у 8 млн млн доларів, що становить майже 631 млн російських рублів. Такий прайс значно перевищує його стандартні європейські ставки.

Відомо, що після переговорів, організатори та представники артиста домовилися почекати принаймні до зими — артист хоче побачити, як зміниться політична ситуація в Росії. 

Репер раніше неодноразово підкреслював занепокоєння можливими репутаційними ризиками та цікавився внутрішніми подіями в країні. Організатори визнали, що артист ставив багато уточнювальних запитань саме щодо цього аспекту. 

За даними видання, російська сторона готувалася до переговорів ще влітку. Тоді вони взаємодіяли з командою Скотта під час його виступів у Європі. Ключова розмова відбулась після шоу в Абу-Дабі, куди артист був запрошений на приватну афтепаті. Саме там вперше окреслили можливий формат московського концерту та почали шукати інвесторів. 

Втім організатори концерту уже "хапаються за голову" та вважають американського репера доволі складним артистом. Зокрема, він хоче "надто багато" за свій виступ. Навіть якщо у "Лужниках" повністю розпродадуть квитки, це не окупить гонорар артисту у 8 млн доларів. Попри це,  ініціатори переговорів уже залучили великих інвесторів і в закритому форматі обговорюють можливі варіанти додаткового фінансування.

Для порівняння: у Європі артист зазвичай бере близько 5 млн доларів за виступ, хоча є й винятки. Наприклад, репер отримав щедрий гонорар у 11 млн доларів в Катарі, який став одним із рекордних для Скотта.

Інші російські артисти натомість без проблем заробляють гроші в Європі. Так улюблена оперна співачка Володимира Путіна Анна Нетребко уже запланувала великий тур в Європі на 2025-2026 рік.

Тим часом в Росії процвітає притаманна їй культура — в містах та навіть на окупованих територіях України масово відкривають музеї війни, де пропагандують насилля над українцями

концерт Москва репер Тревіс Скотт Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації